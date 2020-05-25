النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مصر تتوقع هجمة أكثر شراسة لكورونا .. وهذا موعدها

"غنيمة": يتم حاليًا توفير أجهزة تنفس اصطناعي

كشف مدير مركز الابتكار بجامعة عين شمس في مصر ماجد محمد غنيمة، عن توقعات بحدوث هجمة أكثر شراسة لفيروس كورونا في شهر أكتوبر المقبل في مصر، طبقاً لموقع جريدة "الأخبار" المصرية الحكومية.
"غنيمة" أشار إلى أنه يتم حاليًا توفير أجهزة تنفس اصطناعي سواء بالشراء أو الابتكار والتصنيع، وإحدى الأفكار تتمثل في أخذ تصميم إحدى الشركات المجربة والمعترف بها وإنتاجه محليًا، وهذا هو الحل متوسط المدى الذي يمكن الاعتماد عليه حتى شهر سبتمبر المقبل.
وأكد أن الحل الثاني هو ابتكار تصميم خاص يمكن تطويره بما يتناسب مع إمكانيات الدولة المصرية، وهو ما يجد دعمًا كبيرًا من القيادة السياسة وكافة الجهات المعنية في الدولة، متوقعًا طرح هذا الابتكار في الأسواق نهاية العام الجاري.
وكانت مصر قد سجلت أكبر ارتفاع يومي لحصيلة ضحايا فيروس كورونا، حيث تم رصد 29 حالة وفاة جديدة ناجمة عن المرض و752 إصابة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
مصر تتوقع هجمة أكثر شراسة لكورونا .. وهذا موعدها
سبق

كشف مدير مركز الابتكار بجامعة عين شمس في مصر ماجد محمد غنيمة، عن توقعات بحدوث هجمة أكثر شراسة لفيروس كورونا في شهر أكتوبر المقبل في مصر، طبقاً لموقع جريدة "الأخبار" المصرية الحكومية.
"غنيمة" أشار إلى أنه يتم حاليًا توفير أجهزة تنفس اصطناعي سواء بالشراء أو الابتكار والتصنيع، وإحدى الأفكار تتمثل في أخذ تصميم إحدى الشركات المجربة والمعترف بها وإنتاجه محليًا، وهذا هو الحل متوسط المدى الذي يمكن الاعتماد عليه حتى شهر سبتمبر المقبل.
وأكد أن الحل الثاني هو ابتكار تصميم خاص يمكن تطويره بما يتناسب مع إمكانيات الدولة المصرية، وهو ما يجد دعمًا كبيرًا من القيادة السياسة وكافة الجهات المعنية في الدولة، متوقعًا طرح هذا الابتكار في الأسواق نهاية العام الجاري.
وكانت مصر قد سجلت أكبر ارتفاع يومي لحصيلة ضحايا فيروس كورونا، حيث تم رصد 29 حالة وفاة جديدة ناجمة عن المرض و752 إصابة.

25 مايو 2020 - 2 شوّال 1441
06:15 PM

مصر تتوقع هجمة أكثر شراسة لكورونا .. وهذا موعدها

"غنيمة": يتم حاليًا توفير أجهزة تنفس اصطناعي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
9,551

كشف مدير مركز الابتكار بجامعة عين شمس في مصر ماجد محمد غنيمة، عن توقعات بحدوث هجمة أكثر شراسة لفيروس كورونا في شهر أكتوبر المقبل في مصر، طبقاً لموقع جريدة "الأخبار" المصرية الحكومية.
"غنيمة" أشار إلى أنه يتم حاليًا توفير أجهزة تنفس اصطناعي سواء بالشراء أو الابتكار والتصنيع، وإحدى الأفكار تتمثل في أخذ تصميم إحدى الشركات المجربة والمعترف بها وإنتاجه محليًا، وهذا هو الحل متوسط المدى الذي يمكن الاعتماد عليه حتى شهر سبتمبر المقبل.
وأكد أن الحل الثاني هو ابتكار تصميم خاص يمكن تطويره بما يتناسب مع إمكانيات الدولة المصرية، وهو ما يجد دعمًا كبيرًا من القيادة السياسة وكافة الجهات المعنية في الدولة، متوقعًا طرح هذا الابتكار في الأسواق نهاية العام الجاري.
وكانت مصر قد سجلت أكبر ارتفاع يومي لحصيلة ضحايا فيروس كورونا، حيث تم رصد 29 حالة وفاة جديدة ناجمة عن المرض و752 إصابة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,508
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,755
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,808
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,585

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة