كشفتها صور الأقمار الاصطناعية.. غيوم ماطرة تتحرّك صوب الرياض

الفرصة مهيّأة لهطول زخات على العاصمة خلال ساعات النهار اليوم

أظهرت صور الأقمار الاصطناعية تحرُّك كميات من الغيوم الماطرة نحو العاصمة الرياض، هذه الأثناء، من جهة الغرب.

وأشار موقع "طقس العرب"، إلى أن هذه الغيوم تعمل على هطول زخات أمطارٍ بين خفيفة ومتوسطة الشدة.

ويتأثر عديدٌ من المناطق السعودية بحالةٍ من عدم استقرار جوي بما فيها العاصمة الرياض، حيث تبقى الفرصة مهيّأة لهطول زخاتٍ من المطر على العاصمة خلال ساعات نهار اليوم الأربعاء.

وكان قد قال المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى-: مازالت الفرصة مهيّأة لهطول أمطارٍ رعدية على شرق ووسط وجنوب غرب وأجزاءٍ من غرب المملكة، وكذلك على شرق الحدود الشمالية وحائل، تُسبق بنشاط في الرياح السطحية، كما لا يُستبعد تكوُّن الضباب في الصباح الباكر على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة (الطائف)، المدينة المنورة، بريدة، حائل، وأجزاءٍ من غرب منطقة الرياض (الدوادمي).