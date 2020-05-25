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الأمطار تملأ سد شيبانة في سبت العلايا بمياه السيول

هطلت بنسبة متوسطة على أجزاء من محافظة بلقرن

رصدت عدسة "سبق" امتلاء سد وادي شيبانة بسبت العلايا، بمياه السيول؛ نتيجة الأمطار التي شهدتها محافظة بلقرن خلال الأيام الماضية.

وكست الخضرة مناطق المنتزه وخصوصاً الأطراف الجانبية لملتقى الأودية المؤدية إلى السد، في منظر بديع جمالي، إلى جانب اعتدال درجات الحرارة.

وهطلت، اليوم، أمطار متوسطة على أجزاء من محافظة بلقرن شملت مدينة عفراء ارتوت بها الشعاب.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الأمطار تملأ سد شيبانة في سبت العلايا بمياه السيول
سبق

رصدت عدسة "سبق" امتلاء سد وادي شيبانة بسبت العلايا، بمياه السيول؛ نتيجة الأمطار التي شهدتها محافظة بلقرن خلال الأيام الماضية.

وكست الخضرة مناطق المنتزه وخصوصاً الأطراف الجانبية لملتقى الأودية المؤدية إلى السد، في منظر بديع جمالي، إلى جانب اعتدال درجات الحرارة.

وهطلت، اليوم، أمطار متوسطة على أجزاء من محافظة بلقرن شملت مدينة عفراء ارتوت بها الشعاب.

25 مايو 2019 - 20 رمضان 1440
05:02 PM

الأمطار تملأ سد شيبانة في سبت العلايا بمياه السيول

هطلت بنسبة متوسطة على أجزاء من محافظة بلقرن

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سويد الحارثي - بلقرن
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رصدت عدسة "سبق" امتلاء سد وادي شيبانة بسبت العلايا، بمياه السيول؛ نتيجة الأمطار التي شهدتها محافظة بلقرن خلال الأيام الماضية.

وكست الخضرة مناطق المنتزه وخصوصاً الأطراف الجانبية لملتقى الأودية المؤدية إلى السد، في منظر بديع جمالي، إلى جانب اعتدال درجات الحرارة.

وهطلت، اليوم، أمطار متوسطة على أجزاء من محافظة بلقرن شملت مدينة عفراء ارتوت بها الشعاب.

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