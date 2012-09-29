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أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد في ذمة الله

الكويت: تعطيل الوزارات والجهات الحكومية 3 أيام.. وعودة الدوام الرسمي الأحد

أعلن ديوان الخدمة المدنية الكويتي تعطيل الوزارات والجهات الحكومية أعمالها ثلاثة أيام في عطلة رسمية حدادًا على وفاة المغفور له -بإذن الله تعالى- صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وذلك بدءًا من اليوم، على أن يكون بداية الدوام الرسمي يوم الأحد المقبل.

جاء ذلك في تعميم، نشره ديوان الخدمة المدنية على حسابه على (تويتر)؛ بالنظر إلى المصاب الجلل بوفاة المغفور له -بإذن الله تعالى- صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، رضاء بقضاء الله وقدره، وبناء على الإعلان الرسمي بالحداد، وتعطيل الأعمال في جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة لمدة ثلاثة أيام.

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الكويت: تعطيل الوزارات والجهات الحكومية 3 أيام.. وعودة الدوام الرسمي الأحد
سبق

أعلن ديوان الخدمة المدنية الكويتي تعطيل الوزارات والجهات الحكومية أعمالها ثلاثة أيام في عطلة رسمية حدادًا على وفاة المغفور له -بإذن الله تعالى- صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وذلك بدءًا من اليوم، على أن يكون بداية الدوام الرسمي يوم الأحد المقبل.

جاء ذلك في تعميم، نشره ديوان الخدمة المدنية على حسابه على (تويتر)؛ بالنظر إلى المصاب الجلل بوفاة المغفور له -بإذن الله تعالى- صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، رضاء بقضاء الله وقدره، وبناء على الإعلان الرسمي بالحداد، وتعطيل الأعمال في جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة لمدة ثلاثة أيام.

29 سبتمبر 2020 - 12 صفر 1442
08:45 PM

الكويت: تعطيل الوزارات والجهات الحكومية 3 أيام.. وعودة الدوام الرسمي الأحد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن ديوان الخدمة المدنية الكويتي تعطيل الوزارات والجهات الحكومية أعمالها ثلاثة أيام في عطلة رسمية حدادًا على وفاة المغفور له -بإذن الله تعالى- صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وذلك بدءًا من اليوم، على أن يكون بداية الدوام الرسمي يوم الأحد المقبل.

جاء ذلك في تعميم، نشره ديوان الخدمة المدنية على حسابه على (تويتر)؛ بالنظر إلى المصاب الجلل بوفاة المغفور له -بإذن الله تعالى- صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، رضاء بقضاء الله وقدره، وبناء على الإعلان الرسمي بالحداد، وتعطيل الأعمال في جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة لمدة ثلاثة أيام.

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