دعا صندوق التنمية العقارية، ملاك أكثر من 12 ألف شقة في 6 مجمعات سكنية بالمملكة لتحديث بياناتهم في مدة أقصاها 15 شوال المقبل؛ تمهيداً لإصدار صكوك ملكية وحداتهم العقارية. وأوضح المتحدث الرسمي لصندوق التنمية العقارية، حمود العصيمي، أن الصندوق انتهى مؤخراً من فرز الوحدات السكنية بالتنسيق مع وزارة العدل، وذلك في مجمعات "الرياض، الدمام، جدة، الخبر" تمهيداً لإصدار الصكوك لملاك الشقق في تلك المجمعات، داعياً ملاك أكثر من 12 ألف شقة لسرعة مراجعة فروع "الصندوق العقاري" وتحديث بياناتهم في مدة أقصاها نهاية دوام يوم الخميس 15 شوال الموافق 27 مايو المقبل. وبين العصيمي، أن الهدف من تحديث بيانات المستفيدين من ملاك الشقق في المجمعات السكنية، إصدار الصكوك بشكل نهائي لملاكها، موضحاً أنه في حالة عدم المراجعة وتحديث البيانات خلال المدة الزمنية المحددة سيتخذ "الصندوق العقاري" الإجراء النظامي المناسب حيال ذلك . يذكر أن المجمعات السكنية هي: مجمع إسكان المعذر بمدينة الرياض، مجمع إسكان طريق الخرج بمدينة الرياض، مجمع الإسكان العام بمحافظة جدة، مجمع الإسكان العاجل بمحافظة جدة، مجمع إسكان الدمام، مجمع إسكان محافظة الخبر، ولمزيد من المعلومات مركز الاتصال الموحد (199088) وقنوات التواصل الاجتماعي مهيأة للرد على استفسارات وآلية التحديث لملاك الشقق السكنية.

حتى 15 شوال.. "الصندوق العقاري" يدعو ملاك 12 ألف شقة سكنية لتحديث بياناتهم وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-04-18 دعا صندوق التنمية العقارية، ملاك أكثر من 12 ألف شقة في 6 مجمعات سكنية بالمملكة لتحديث بياناتهم في مدة أقصاها 15 شوال المقبل؛ تمهيداً لإصدار صكوك ملكية وحداتهم العقارية.

وأوضح المتحدث الرسمي لصندوق التنمية العقارية، حمود العصيمي، أن الصندوق انتهى مؤخراً من فرز الوحدات السكنية بالتنسيق مع وزارة العدل، وذلك في مجمعات "الرياض، الدمام، جدة، الخبر" تمهيداً لإصدار الصكوك لملاك الشقق في تلك المجمعات، داعياً ملاك أكثر من 12 ألف شقة لسرعة مراجعة فروع "الصندوق العقاري" وتحديث بياناتهم في مدة أقصاها نهاية دوام يوم الخميس 15 شوال الموافق 27 مايو المقبل.

وبين العصيمي، أن الهدف من تحديث بيانات المستفيدين من ملاك الشقق في المجمعات السكنية، إصدار الصكوك بشكل نهائي لملاكها، موضحاً أنه في حالة عدم المراجعة وتحديث البيانات خلال المدة الزمنية المحددة سيتخذ "الصندوق العقاري" الإجراء النظامي المناسب حيال ذلك .

يذكر أن المجمعات السكنية هي: مجمع إسكان المعذر بمدينة الرياض، مجمع إسكان طريق الخرج بمدينة الرياض، مجمع الإسكان العام بمحافظة جدة، مجمع الإسكان العاجل بمحافظة جدة، مجمع إسكان الدمام، مجمع إسكان محافظة الخبر، ولمزيد من المعلومات مركز الاتصال الموحد (199088) وقنوات التواصل الاجتماعي مهيأة للرد على استفسارات وآلية التحديث لملاك الشقق السكنية.

18 إبريل 2021 - 6 رمضان 1442 02:43 PM

حتى 15 شوال.. "الصندوق العقاري" يدعو ملاك 12 ألف شقة سكنية لتحديث بياناتهم تمهيدًا لإصدار صكوك ملكية وحداتهم





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دعا صندوق التنمية العقارية، ملاك أكثر من 12 ألف شقة في 6 مجمعات سكنية بالمملكة لتحديث بياناتهم في مدة أقصاها 15 شوال المقبل؛ تمهيداً لإصدار صكوك ملكية وحداتهم العقارية.

وأوضح المتحدث الرسمي لصندوق التنمية العقارية، حمود العصيمي، أن الصندوق انتهى مؤخراً من فرز الوحدات السكنية بالتنسيق مع وزارة العدل، وذلك في مجمعات "الرياض، الدمام، جدة، الخبر" تمهيداً لإصدار الصكوك لملاك الشقق في تلك المجمعات، داعياً ملاك أكثر من 12 ألف شقة لسرعة مراجعة فروع "الصندوق العقاري" وتحديث بياناتهم في مدة أقصاها نهاية دوام يوم الخميس 15 شوال الموافق 27 مايو المقبل.

وبين العصيمي، أن الهدف من تحديث بيانات المستفيدين من ملاك الشقق في المجمعات السكنية، إصدار الصكوك بشكل نهائي لملاكها، موضحاً أنه في حالة عدم المراجعة وتحديث البيانات خلال المدة الزمنية المحددة سيتخذ "الصندوق العقاري" الإجراء النظامي المناسب حيال ذلك .

يذكر أن المجمعات السكنية هي: مجمع إسكان المعذر بمدينة الرياض، مجمع إسكان طريق الخرج بمدينة الرياض، مجمع الإسكان العام بمحافظة جدة، مجمع الإسكان العاجل بمحافظة جدة، مجمع إسكان الدمام، مجمع إسكان محافظة الخبر، ولمزيد من المعلومات مركز الاتصال الموحد (199088) وقنوات التواصل الاجتماعي مهيأة للرد على استفسارات وآلية التحديث لملاك الشقق السكنية.