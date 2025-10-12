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قبل انطلاقته بـ5 أيام.. 10 تكتلات عقارية تؤكد حضورها مزاد أرض بوابة الذهب

"السيف": الإقبال المبكر مؤشر إيجابي لقوة سوق العقار في المملكة

بدأت شركة المحافظ العقارية المسوق الرسمي لأرض "بوابة الذهب" من قِبَل لجنة المساهمات العقارية "تصفية"، باستقبال طلبات مبكرة لتأكيد حضور مزاد أرض بوابة الذهب بالمنطقة الشرقية.

وتسلمت شركة المحافظ العقارية يوم الخميس الماضي الموافق 8/ 10/ 2020، عددًا من الشيكات المصدقة، قدمتها عشر تكتلات عقارية استثمارية، من مدن ومناطق مختلفة، لحضور مزاد أرض بوابة الذهب، والمزمع إقامته في الخبر بفندق كمبينسكي العثمان يوم الأربعاء القادم الموافق 14/ 10/ 2020.

ويرى الرئيس التنفيذي لشركة المحافظ العقارية عبدالرحمن بن صالح السيف، أن هذا الإقبال المبكر لتأكيد حضور المزاد من قِبَل هذه التكتلات العقارية؛ هو مؤشر إيجابي لقوة سوق العقار في المملكة، ولرواج أرض بوابة الذهب بين أوساط المستثمرين العقاريين، والمهتمين بالشأن العقاري.

وأضاف السيف: إن أحد أهم ركائز النجاح في عملية تسويق أرض بوابة الذهب، يعود للمتابعة الحثيثة، والتوجيهات البنّاءة من قِبَل لجنة المساهمات العقارية "تصفية".

وتعد أرض بوابة الذهب فرصةً استثماريةً طموحةً، تسعى لفتح آفاق جديدة، تؤسس لنمط حياة متطور ومتكامل.

وتبلغ مساحة أرض بوابة الذهب 6 ملايين متر مربع، تتمركز في أحد أهم المواقع الاستراتيجية في المنطقة الشرقية؛ لتكون هذه الأرض وجهة الشرق، والملتقى الأمثل الذي يجمع الدمام والجبيل والقطيف، في منطقة تتميز بقربها من امتداد طريق الملك فهد بالدمام من جهة الغرب؛ حيث الامتداد العمراني للدمام حاضرة المنطقة الشرقية، ومطار الملك فهد الدولي وطريق أبو حدرية الدولي.

تصفية لجنة المساهمات العقارية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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قبل انطلاقته بـ5 أيام.. 10 تكتلات عقارية تؤكد حضورها مزاد أرض بوابة الذهب
سبق

بدأت شركة المحافظ العقارية المسوق الرسمي لأرض "بوابة الذهب" من قِبَل لجنة المساهمات العقارية "تصفية"، باستقبال طلبات مبكرة لتأكيد حضور مزاد أرض بوابة الذهب بالمنطقة الشرقية.

وتسلمت شركة المحافظ العقارية يوم الخميس الماضي الموافق 8/ 10/ 2020، عددًا من الشيكات المصدقة، قدمتها عشر تكتلات عقارية استثمارية، من مدن ومناطق مختلفة، لحضور مزاد أرض بوابة الذهب، والمزمع إقامته في الخبر بفندق كمبينسكي العثمان يوم الأربعاء القادم الموافق 14/ 10/ 2020.

ويرى الرئيس التنفيذي لشركة المحافظ العقارية عبدالرحمن بن صالح السيف، أن هذا الإقبال المبكر لتأكيد حضور المزاد من قِبَل هذه التكتلات العقارية؛ هو مؤشر إيجابي لقوة سوق العقار في المملكة، ولرواج أرض بوابة الذهب بين أوساط المستثمرين العقاريين، والمهتمين بالشأن العقاري.

وأضاف السيف: إن أحد أهم ركائز النجاح في عملية تسويق أرض بوابة الذهب، يعود للمتابعة الحثيثة، والتوجيهات البنّاءة من قِبَل لجنة المساهمات العقارية "تصفية".

وتعد أرض بوابة الذهب فرصةً استثماريةً طموحةً، تسعى لفتح آفاق جديدة، تؤسس لنمط حياة متطور ومتكامل.

وتبلغ مساحة أرض بوابة الذهب 6 ملايين متر مربع، تتمركز في أحد أهم المواقع الاستراتيجية في المنطقة الشرقية؛ لتكون هذه الأرض وجهة الشرق، والملتقى الأمثل الذي يجمع الدمام والجبيل والقطيف، في منطقة تتميز بقربها من امتداد طريق الملك فهد بالدمام من جهة الغرب؛ حيث الامتداد العمراني للدمام حاضرة المنطقة الشرقية، ومطار الملك فهد الدولي وطريق أبو حدرية الدولي.

12 أكتوبر 2020 - 25 صفر 1442
12:32 PM

قبل انطلاقته بـ5 أيام.. 10 تكتلات عقارية تؤكد حضورها مزاد أرض بوابة الذهب

"السيف": الإقبال المبكر مؤشر إيجابي لقوة سوق العقار في المملكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بدأت شركة المحافظ العقارية المسوق الرسمي لأرض "بوابة الذهب" من قِبَل لجنة المساهمات العقارية "تصفية"، باستقبال طلبات مبكرة لتأكيد حضور مزاد أرض بوابة الذهب بالمنطقة الشرقية.

وتسلمت شركة المحافظ العقارية يوم الخميس الماضي الموافق 8/ 10/ 2020، عددًا من الشيكات المصدقة، قدمتها عشر تكتلات عقارية استثمارية، من مدن ومناطق مختلفة، لحضور مزاد أرض بوابة الذهب، والمزمع إقامته في الخبر بفندق كمبينسكي العثمان يوم الأربعاء القادم الموافق 14/ 10/ 2020.

ويرى الرئيس التنفيذي لشركة المحافظ العقارية عبدالرحمن بن صالح السيف، أن هذا الإقبال المبكر لتأكيد حضور المزاد من قِبَل هذه التكتلات العقارية؛ هو مؤشر إيجابي لقوة سوق العقار في المملكة، ولرواج أرض بوابة الذهب بين أوساط المستثمرين العقاريين، والمهتمين بالشأن العقاري.

وأضاف السيف: إن أحد أهم ركائز النجاح في عملية تسويق أرض بوابة الذهب، يعود للمتابعة الحثيثة، والتوجيهات البنّاءة من قِبَل لجنة المساهمات العقارية "تصفية".

وتعد أرض بوابة الذهب فرصةً استثماريةً طموحةً، تسعى لفتح آفاق جديدة، تؤسس لنمط حياة متطور ومتكامل.

وتبلغ مساحة أرض بوابة الذهب 6 ملايين متر مربع، تتمركز في أحد أهم المواقع الاستراتيجية في المنطقة الشرقية؛ لتكون هذه الأرض وجهة الشرق، والملتقى الأمثل الذي يجمع الدمام والجبيل والقطيف، في منطقة تتميز بقربها من امتداد طريق الملك فهد بالدمام من جهة الغرب؛ حيث الامتداد العمراني للدمام حاضرة المنطقة الشرقية، ومطار الملك فهد الدولي وطريق أبو حدرية الدولي.

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