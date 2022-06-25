استشارات طبية مرئية بالهواتف الذكية .. تطبيق "صحة" يغطي مناطق المملكة

يهدف إلى تطوير آليات العمل والارتقاء بمستويات الخدمات المقدمة للمواطنين

تواصل وزارة الصحة التوسع في تطبيق "صحة" الذي يُقدم الاستشارات الطبية المرئية ويتيح لجميع المواطنين ومن أي مكان، الحصول على استشارة طبية وجهاً لوجه مع أطبائهم، حيث يغطي حالياً جميع مناطق المملكة.

وتعمل "الصحة" على زيادة أعداد المستفيدين من هذا التطبيق وتمكينهم بشكل أكبر من الحصول على الاستشارات الطبية المرئية عبر الهواتف الذكية، سعياً منها إلى استثمار التقنيات الحديثة في تعزيز التواصل مع المستفيدين من خدماتها والحصول على الاستشارات الطبية من المختصين.

تتلخص فكرة التطبيق بعد تحميله بشكل مجاني من متجرَي أبل وجوجل، التواصل المرئي والسمعي مع المختصين من الساعة 8 صباحاً حتى منتصف الليل طوال أيام الأسبوع، حيث يمكن الدخول على التطبيق والتواصل مباشرة مع المختص وتُعرض عليه حالة المتصل التي بإمكانه مشاهدتها عبر هذا التطبيق، للرد على استفسارات المتصل وتقديم الاستشارة الطبية بخصوص الحالة والإجراء الطبي الواجب اتخاذه حيالها.

يُذكر أن "الصحة" قامت أخيراً بتفعيل عديد من البرامج الخدمية النوعية، بهدف تطوير آليات العمل والارتقاء بمستويات الأداء وبما يسهم - بإذن الله - في تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتحقيق رضاهم، حيث يندرج هذا التطبيق تحت مبادرة الصحة الإلكترونية التي تهدف إستراتيجياً إلى تحسين كفاءة وفعالية قطاع الرعاية الصحية من خلال استخدام معطيات البيئة الرقمية الجديدة لتقديم الخدمات الصحية.