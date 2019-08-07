وأوضحت وزارة العدل أن تلك المحاكم ستعمل طوال فترة الإجازة، بهدف خدمة المستفيدين وإنجاز قضاياهم المستعجلة التي تتطلّب النظر السريع.

كلّف وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ ٥٨ محكمة "عامة وجزائية وتنفيذ" بالعمل خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك للعام الحالي.

تكليف ٥٨ محكمة بالعمل خلال إجازة "عيد الأضحى" فهد الغبيوي سبق 2019-08-07 كلّف وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ ٥٨ محكمة "عامة وجزائية وتنفيذ" بالعمل خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك للعام الحالي. وأوضحت وزارة العدل أن تلك المحاكم ستعمل طوال فترة الإجازة، بهدف خدمة المستفيدين وإنجاز قضاياهم المستعجلة التي تتطلّب النظر السريع.

07 أغسطس 2019 - 6 ذو الحجة 1440 07:55 PM

تكليف ٥٨ محكمة بالعمل خلال إجازة "عيد الأضحى" بينها "عامة وجزائية وتنفيذ" وبعدد ٧٤ قاضيًا





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كلّف وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ ٥٨ محكمة "عامة وجزائية وتنفيذ" بالعمل خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك للعام الحالي.

وأوضحت وزارة العدل أن تلك المحاكم ستعمل طوال فترة الإجازة، بهدف خدمة المستفيدين وإنجاز قضاياهم المستعجلة التي تتطلّب النظر السريع.