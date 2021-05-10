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"الإرياني": النظام الإيراني لم يتوقف عن تزويد ميليشيا الحوثي الإرهابية بالأسلحة

يستخدم شبكات متخصصة لتهريب الأسلحة للانقلابيين لتصعيد وتيرة الحرب

أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني أن النظام الإيراني لم يتوقف للحظة عن تزويد ميليشيا الحوثي الإرهابية بالأسلحة من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرات.
وأفاد الوزير في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) أن النظام الإيراني يستخدم شبكات متخصصة لتهريب الأسلحة لميليشيا الحوثي، ضمن مخططه لتصعيد وتيرة الحرب والصراع في اليمن، وتقويض جهود التهدئة التي تبذلها الدولة الشقيقة والصديقة لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب وإحلال السلام في اليمن.
وأشار إلى أن شحنة الأسلحة التي ضبطتها البحرية الأمريكية في بحر العرب، وتشير التحقيقات الأولية إلى أن مصدرها إيران وكانت في طريقها لميليشيا الحوثي، تأكيد على استمرار تهريب الأسلحة الإيرانية للميليشيا واستخدامها كأداة لتنفيذ مخططها التوسعي ونشر الفوضى والإرهاب في المنطقة وتهديد المصالح الدولية.
وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن باتخاذ موقف واضح وصريح من استمرار التدخلات الإيرانية في اليمن، والتي تعد انتهاكاً سافراً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وللقرارات الدولية ذات الصلة بالأزمة اليمنية وفي مقدمتها القرار 2216.

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"الإرياني": النظام الإيراني لم يتوقف عن تزويد ميليشيا الحوثي الإرهابية بالأسلحة
سبق

أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني أن النظام الإيراني لم يتوقف للحظة عن تزويد ميليشيا الحوثي الإرهابية بالأسلحة من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرات.
وأفاد الوزير في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) أن النظام الإيراني يستخدم شبكات متخصصة لتهريب الأسلحة لميليشيا الحوثي، ضمن مخططه لتصعيد وتيرة الحرب والصراع في اليمن، وتقويض جهود التهدئة التي تبذلها الدولة الشقيقة والصديقة لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب وإحلال السلام في اليمن.
وأشار إلى أن شحنة الأسلحة التي ضبطتها البحرية الأمريكية في بحر العرب، وتشير التحقيقات الأولية إلى أن مصدرها إيران وكانت في طريقها لميليشيا الحوثي، تأكيد على استمرار تهريب الأسلحة الإيرانية للميليشيا واستخدامها كأداة لتنفيذ مخططها التوسعي ونشر الفوضى والإرهاب في المنطقة وتهديد المصالح الدولية.
وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن باتخاذ موقف واضح وصريح من استمرار التدخلات الإيرانية في اليمن، والتي تعد انتهاكاً سافراً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وللقرارات الدولية ذات الصلة بالأزمة اليمنية وفي مقدمتها القرار 2216.

10 مايو 2021 - 28 رمضان 1442
10:14 AM

"الإرياني": النظام الإيراني لم يتوقف عن تزويد ميليشيا الحوثي الإرهابية بالأسلحة

يستخدم شبكات متخصصة لتهريب الأسلحة للانقلابيين لتصعيد وتيرة الحرب

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عدن
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أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني أن النظام الإيراني لم يتوقف للحظة عن تزويد ميليشيا الحوثي الإرهابية بالأسلحة من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرات.
وأفاد الوزير في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) أن النظام الإيراني يستخدم شبكات متخصصة لتهريب الأسلحة لميليشيا الحوثي، ضمن مخططه لتصعيد وتيرة الحرب والصراع في اليمن، وتقويض جهود التهدئة التي تبذلها الدولة الشقيقة والصديقة لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب وإحلال السلام في اليمن.
وأشار إلى أن شحنة الأسلحة التي ضبطتها البحرية الأمريكية في بحر العرب، وتشير التحقيقات الأولية إلى أن مصدرها إيران وكانت في طريقها لميليشيا الحوثي، تأكيد على استمرار تهريب الأسلحة الإيرانية للميليشيا واستخدامها كأداة لتنفيذ مخططها التوسعي ونشر الفوضى والإرهاب في المنطقة وتهديد المصالح الدولية.
وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن باتخاذ موقف واضح وصريح من استمرار التدخلات الإيرانية في اليمن، والتي تعد انتهاكاً سافراً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وللقرارات الدولية ذات الصلة بالأزمة اليمنية وفي مقدمتها القرار 2216.

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