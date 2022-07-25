النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تحذير .. هذه مخاطر تناول الفلفل الحار يومياً

لم تظهر مع تناول الفلفل الأسود

أظهرت دراسة أجرتها جامعة جنوب أستراليا، أن تناول المأكولات الحارة بشكل يومي يسبّب أمراضاً تؤثر في الدماغ البشري.

وحسب صحيفة "الإمارات اليوم"، شملت الدراسة بيانات 4582 شخصاً فوق سن الـ 55 على مدار 15 عاماً، وتتبعت نظامهم الغذائي وذاكرتهم.

ووجدت الدراسة أن المشاركين الذين تناولوا 50 جراماً من الفلفل الحار يومياً، كانوا عُرضة لانخفاض الذاكرة وضعف الإدراك بمقدار الضعف.

وكانت النتائج متوافقة عند تناول الفلفل الحار طازجاً أو مجففاً، على الذاكرة فيما لم يظهر تناول الفلفل الأسود مع الأكل نسبة الخطورة ذاتها.

وعلى الرغم من دراسات سابقة أكّدت أن الفلفل الحار يساعد على خسارة الوزن، تعد هذه الدراسة الأولى من نوعها التي كشفت مخاطر تناوله يومياً.

ولم يتوصل العلماء إلى السبب وراء هذا التأثير إلى الآن.

الرئيسية/ محطات

اعلان
تحذير .. هذه مخاطر تناول الفلفل الحار يومياً
سبق

أظهرت دراسة أجرتها جامعة جنوب أستراليا، أن تناول المأكولات الحارة بشكل يومي يسبّب أمراضاً تؤثر في الدماغ البشري.

وحسب صحيفة "الإمارات اليوم"، شملت الدراسة بيانات 4582 شخصاً فوق سن الـ 55 على مدار 15 عاماً، وتتبعت نظامهم الغذائي وذاكرتهم.

ووجدت الدراسة أن المشاركين الذين تناولوا 50 جراماً من الفلفل الحار يومياً، كانوا عُرضة لانخفاض الذاكرة وضعف الإدراك بمقدار الضعف.

وكانت النتائج متوافقة عند تناول الفلفل الحار طازجاً أو مجففاً، على الذاكرة فيما لم يظهر تناول الفلفل الأسود مع الأكل نسبة الخطورة ذاتها.

وعلى الرغم من دراسات سابقة أكّدت أن الفلفل الحار يساعد على خسارة الوزن، تعد هذه الدراسة الأولى من نوعها التي كشفت مخاطر تناوله يومياً.

ولم يتوصل العلماء إلى السبب وراء هذا التأثير إلى الآن.

24 يوليو 2019 - 21 ذو القعدة 1440
11:20 AM

تحذير .. هذه مخاطر تناول الفلفل الحار يومياً

لم تظهر مع تناول الفلفل الأسود

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
25
58,643

أظهرت دراسة أجرتها جامعة جنوب أستراليا، أن تناول المأكولات الحارة بشكل يومي يسبّب أمراضاً تؤثر في الدماغ البشري.

وحسب صحيفة "الإمارات اليوم"، شملت الدراسة بيانات 4582 شخصاً فوق سن الـ 55 على مدار 15 عاماً، وتتبعت نظامهم الغذائي وذاكرتهم.

ووجدت الدراسة أن المشاركين الذين تناولوا 50 جراماً من الفلفل الحار يومياً، كانوا عُرضة لانخفاض الذاكرة وضعف الإدراك بمقدار الضعف.

وكانت النتائج متوافقة عند تناول الفلفل الحار طازجاً أو مجففاً، على الذاكرة فيما لم يظهر تناول الفلفل الأسود مع الأكل نسبة الخطورة ذاتها.

وعلى الرغم من دراسات سابقة أكّدت أن الفلفل الحار يساعد على خسارة الوزن، تعد هذه الدراسة الأولى من نوعها التي كشفت مخاطر تناوله يومياً.

ولم يتوصل العلماء إلى السبب وراء هذا التأثير إلى الآن.

اعلان

بالأرقام

10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,109
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,285
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,191
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
19,144

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة