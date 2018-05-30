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البحرين تُدين استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية في مهاجمة المنشآت والأعيان المدنية بالمملكة

أكدت الوقوف في صف واحد إلى جانب السعودية

أدانت مملكة البحرين بشدة استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية في مهاجمة المنشآت والأعيان المدنية بالمملكة العربية السعودية، وإطلاقها، اليوم، طائرة بدون طيار "مفخخة" تجاه مدينة خميس مشيط، في اعتداء سافر على سيادة المملكة وأمنها واستقرارها وتهديد خطير لأمن وسلامة المدنيين.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيان لها، وقوف مملكة البحرين في صف واحد إلى جانب شقيقتها المملكة العربية السعودية ضد كل ما يستهدف أمنها واستقرارها؛ مشددة على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات رادعة ضد ممارسات مليشيا الحوثي الإرهابية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة؛ مشيدة بكفاءة ويقظة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض هذه الطائرة المفخخة وتدميرها.

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البحرين تُدين استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية في مهاجمة المنشآت والأعيان المدنية بالمملكة
سبق

أدانت مملكة البحرين بشدة استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية في مهاجمة المنشآت والأعيان المدنية بالمملكة العربية السعودية، وإطلاقها، اليوم، طائرة بدون طيار "مفخخة" تجاه مدينة خميس مشيط، في اعتداء سافر على سيادة المملكة وأمنها واستقرارها وتهديد خطير لأمن وسلامة المدنيين.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيان لها، وقوف مملكة البحرين في صف واحد إلى جانب شقيقتها المملكة العربية السعودية ضد كل ما يستهدف أمنها واستقرارها؛ مشددة على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات رادعة ضد ممارسات مليشيا الحوثي الإرهابية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة؛ مشيدة بكفاءة ويقظة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض هذه الطائرة المفخخة وتدميرها.

29 مايو 2021 - 17 شوّال 1442
04:36 PM

البحرين تُدين استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية في مهاجمة المنشآت والأعيان المدنية بالمملكة

أكدت الوقوف في صف واحد إلى جانب السعودية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المنامة
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أدانت مملكة البحرين بشدة استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية في مهاجمة المنشآت والأعيان المدنية بالمملكة العربية السعودية، وإطلاقها، اليوم، طائرة بدون طيار "مفخخة" تجاه مدينة خميس مشيط، في اعتداء سافر على سيادة المملكة وأمنها واستقرارها وتهديد خطير لأمن وسلامة المدنيين.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيان لها، وقوف مملكة البحرين في صف واحد إلى جانب شقيقتها المملكة العربية السعودية ضد كل ما يستهدف أمنها واستقرارها؛ مشددة على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات رادعة ضد ممارسات مليشيا الحوثي الإرهابية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة؛ مشيدة بكفاءة ويقظة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض هذه الطائرة المفخخة وتدميرها.

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