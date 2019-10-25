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بين شلل يقظة وهلوسة.. دراسة سعودية تدحض اعتقاد ديمومة "النوم القهري"

"باهمام": تابعنا 38 مصاباً من النوع الأول لمدة 10أعوام ونشرنا النتائج في دورية

دحضت دراسة طبية أجراها المركز الجامعي لطب وأبحاث النوم بالمدينة الطبية الجامعية بجامعة الملك سعود، الاعتقاد السائد في المجتمعات بأن أعراض مرض النوم القهري من النوع الأول "المصحوب بشلل اليقظة" دائمة ولا تتغير مع الوقت.

وأوضح أستاذ الأمراض الصدرية وطب النوم بكلية الطب والمدينة الطبية الجامعية بجامعة الملك سعود الدكتور أحمد بن سالم باهمام، أن النوم القهري مرض مناعي من أعراضه، نوبات النوم الفجائية التي لا يمكن مقاومتها، وشلل اليقظة -شلل جميع أو بعض عضلات الجسم عند المواقف العاطفية-، والجاثوم، وهلوسة بداية أو نهاية النوم، وتقطع النوم الليل، والقابلية لزيادة الوزن؛ وكان يعتقد سابقًا أنه لا يتغير وضعه مع مرور الزمن.

وبين "باهمام" أن نتائج الدراسة توصلوا لها بعد متابعة 38 مريضاً مصابًا بالنوم القهري من النوع الأول لمدة 10 سنوات، ونشرت نتائجها في دورية "Nat Sci Sleep" في شهر أكتوبر 2019م.

وأوضح أن الدراسة بينت أن 42% من المرضى استطاعوا إيقاف علاج شلل اليقظة بدون ظهور أعراض الشلل بنهاية الدراسة، وانخفض معدل النعاس بشكل إحصائي مهم بنهاية الدراسة ولكن زيادة النعاس لم تختف تمامًا، وزادت نسبة الذين يحصلون على نوم ليلي جيد بنهاية الدراسة من 16% إلى 40% بينما ارتفع وزن المصابين في نهاية الدراسة بشكل إحصائي مهم.

وأشار "باهمام" إلى أن الدراسة توصلت إلى أن مسار النوم القهري غير مستقر، وأنه يمكن أن تتحسن بعض الأعراض مع مرور الوقت.

جامعة الملك سعود المركز الجامعي لطب وأبحاث النوم بالمدينة الطبية الجامعية النوم القهري أستاذ الأمراض الصدرية وطب النوم أحمد باهمام

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بين شلل يقظة وهلوسة.. دراسة سعودية تدحض اعتقاد ديمومة "النوم القهري"
سبق

دحضت دراسة طبية أجراها المركز الجامعي لطب وأبحاث النوم بالمدينة الطبية الجامعية بجامعة الملك سعود، الاعتقاد السائد في المجتمعات بأن أعراض مرض النوم القهري من النوع الأول "المصحوب بشلل اليقظة" دائمة ولا تتغير مع الوقت.

وأوضح أستاذ الأمراض الصدرية وطب النوم بكلية الطب والمدينة الطبية الجامعية بجامعة الملك سعود الدكتور أحمد بن سالم باهمام، أن النوم القهري مرض مناعي من أعراضه، نوبات النوم الفجائية التي لا يمكن مقاومتها، وشلل اليقظة -شلل جميع أو بعض عضلات الجسم عند المواقف العاطفية-، والجاثوم، وهلوسة بداية أو نهاية النوم، وتقطع النوم الليل، والقابلية لزيادة الوزن؛ وكان يعتقد سابقًا أنه لا يتغير وضعه مع مرور الزمن.

وبين "باهمام" أن نتائج الدراسة توصلوا لها بعد متابعة 38 مريضاً مصابًا بالنوم القهري من النوع الأول لمدة 10 سنوات، ونشرت نتائجها في دورية "Nat Sci Sleep" في شهر أكتوبر 2019م.

وأوضح أن الدراسة بينت أن 42% من المرضى استطاعوا إيقاف علاج شلل اليقظة بدون ظهور أعراض الشلل بنهاية الدراسة، وانخفض معدل النعاس بشكل إحصائي مهم بنهاية الدراسة ولكن زيادة النعاس لم تختف تمامًا، وزادت نسبة الذين يحصلون على نوم ليلي جيد بنهاية الدراسة من 16% إلى 40% بينما ارتفع وزن المصابين في نهاية الدراسة بشكل إحصائي مهم.

وأشار "باهمام" إلى أن الدراسة توصلت إلى أن مسار النوم القهري غير مستقر، وأنه يمكن أن تتحسن بعض الأعراض مع مرور الوقت.

25 أكتوبر 2019 - 26 صفر 1441
07:26 PM

بين شلل يقظة وهلوسة.. دراسة سعودية تدحض اعتقاد ديمومة "النوم القهري"

"باهمام": تابعنا 38 مصاباً من النوع الأول لمدة 10أعوام ونشرنا النتائج في دورية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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دحضت دراسة طبية أجراها المركز الجامعي لطب وأبحاث النوم بالمدينة الطبية الجامعية بجامعة الملك سعود، الاعتقاد السائد في المجتمعات بأن أعراض مرض النوم القهري من النوع الأول "المصحوب بشلل اليقظة" دائمة ولا تتغير مع الوقت.

وأوضح أستاذ الأمراض الصدرية وطب النوم بكلية الطب والمدينة الطبية الجامعية بجامعة الملك سعود الدكتور أحمد بن سالم باهمام، أن النوم القهري مرض مناعي من أعراضه، نوبات النوم الفجائية التي لا يمكن مقاومتها، وشلل اليقظة -شلل جميع أو بعض عضلات الجسم عند المواقف العاطفية-، والجاثوم، وهلوسة بداية أو نهاية النوم، وتقطع النوم الليل، والقابلية لزيادة الوزن؛ وكان يعتقد سابقًا أنه لا يتغير وضعه مع مرور الزمن.

وبين "باهمام" أن نتائج الدراسة توصلوا لها بعد متابعة 38 مريضاً مصابًا بالنوم القهري من النوع الأول لمدة 10 سنوات، ونشرت نتائجها في دورية "Nat Sci Sleep" في شهر أكتوبر 2019م.

وأوضح أن الدراسة بينت أن 42% من المرضى استطاعوا إيقاف علاج شلل اليقظة بدون ظهور أعراض الشلل بنهاية الدراسة، وانخفض معدل النعاس بشكل إحصائي مهم بنهاية الدراسة ولكن زيادة النعاس لم تختف تمامًا، وزادت نسبة الذين يحصلون على نوم ليلي جيد بنهاية الدراسة من 16% إلى 40% بينما ارتفع وزن المصابين في نهاية الدراسة بشكل إحصائي مهم.

وأشار "باهمام" إلى أن الدراسة توصلت إلى أن مسار النوم القهري غير مستقر، وأنه يمكن أن تتحسن بعض الأعراض مع مرور الوقت.

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