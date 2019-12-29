النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

صحيفة "برتغالية": ركلة جزاء "مشكوك في صحتها" تشعل مباراة "النصر والفيحاء"

اهتمت الصحف البرتغالية بالنتيجة التي آلت إليها مباراة النصر والفيحاء في الجولة الـ13 من مسابقة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين؛ وذلك لوجود مدربَيْها البرتغاليَّيْن للفريقَيْن، إضافة لحكم اللقاء أرتور سواريز، وهو برتغالي الجنسية.

وتحدثت الصحف المختلفة عن ركلة جزاء للنصر، قالت عنها صحيفة "noticiasaominuto" إنها مشكوك في صحتها، وإنها تسببت في اشتعال الأجواء.

كما تحدثت صحيفة "sapo" عن البطاقات الحمراء الثلاث التي تم إشهارها لاثنين من للاعبي الفيحاء، ولحارس النصر.

وتحدثت صحف أخرى عن احتدام النقاش بين الحكم البرتغالي وابن جلدته مدرب الفيحاء خورخي سيماو، إضافة لاحتكاك مدافع الفيحاء مع الحكم الذي أشهر في وجهه البطاقة الحمراء على الفور.

الصحف تحدثت عن وصول النصر مع مدربه فيتوريا للنقطة الـ29، وتصدُّره جدول ترتيب المسابقة قبل نهاية عام 2019، وأن الفريق يسير نحو الحفاظ على لقبه مع مدربه للموسم الثاني على التوالي.

النصر الفيحاء دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
صحيفة "برتغالية": ركلة جزاء "مشكوك في صحتها" تشعل مباراة "النصر والفيحاء"
سبق

اهتمت الصحف البرتغالية بالنتيجة التي آلت إليها مباراة النصر والفيحاء في الجولة الـ13 من مسابقة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين؛ وذلك لوجود مدربَيْها البرتغاليَّيْن للفريقَيْن، إضافة لحكم اللقاء أرتور سواريز، وهو برتغالي الجنسية.

وتحدثت الصحف المختلفة عن ركلة جزاء للنصر، قالت عنها صحيفة "noticiasaominuto" إنها مشكوك في صحتها، وإنها تسببت في اشتعال الأجواء.

كما تحدثت صحيفة "sapo" عن البطاقات الحمراء الثلاث التي تم إشهارها لاثنين من للاعبي الفيحاء، ولحارس النصر.

وتحدثت صحف أخرى عن احتدام النقاش بين الحكم البرتغالي وابن جلدته مدرب الفيحاء خورخي سيماو، إضافة لاحتكاك مدافع الفيحاء مع الحكم الذي أشهر في وجهه البطاقة الحمراء على الفور.

الصحف تحدثت عن وصول النصر مع مدربه فيتوريا للنقطة الـ29، وتصدُّره جدول ترتيب المسابقة قبل نهاية عام 2019، وأن الفريق يسير نحو الحفاظ على لقبه مع مدربه للموسم الثاني على التوالي.

29 ديسمبر 2019 - 3 جمادى الأول 1441
12:08 AM

صحيفة "برتغالية": ركلة جزاء "مشكوك في صحتها" تشعل مباراة "النصر والفيحاء"

A A A
محمد السيّد - الرياض
12
8,126

اهتمت الصحف البرتغالية بالنتيجة التي آلت إليها مباراة النصر والفيحاء في الجولة الـ13 من مسابقة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين؛ وذلك لوجود مدربَيْها البرتغاليَّيْن للفريقَيْن، إضافة لحكم اللقاء أرتور سواريز، وهو برتغالي الجنسية.

وتحدثت الصحف المختلفة عن ركلة جزاء للنصر، قالت عنها صحيفة "noticiasaominuto" إنها مشكوك في صحتها، وإنها تسببت في اشتعال الأجواء.

كما تحدثت صحيفة "sapo" عن البطاقات الحمراء الثلاث التي تم إشهارها لاثنين من للاعبي الفيحاء، ولحارس النصر.

وتحدثت صحف أخرى عن احتدام النقاش بين الحكم البرتغالي وابن جلدته مدرب الفيحاء خورخي سيماو، إضافة لاحتكاك مدافع الفيحاء مع الحكم الذي أشهر في وجهه البطاقة الحمراء على الفور.

الصحف تحدثت عن وصول النصر مع مدربه فيتوريا للنقطة الـ29، وتصدُّره جدول ترتيب المسابقة قبل نهاية عام 2019، وأن الفريق يسير نحو الحفاظ على لقبه مع مدربه للموسم الثاني على التوالي.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,948
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,542
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,920
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,432

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز
"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة