صحيفة "برتغالية": ركلة جزاء "مشكوك في صحتها" تشعل مباراة "النصر والفيحاء"

اهتمت الصحف البرتغالية بالنتيجة التي آلت إليها مباراة النصر والفيحاء في الجولة الـ13 من مسابقة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين؛ وذلك لوجود مدربَيْها البرتغاليَّيْن للفريقَيْن، إضافة لحكم اللقاء أرتور سواريز، وهو برتغالي الجنسية.

وتحدثت الصحف المختلفة عن ركلة جزاء للنصر، قالت عنها صحيفة "noticiasaominuto" إنها مشكوك في صحتها، وإنها تسببت في اشتعال الأجواء.

كما تحدثت صحيفة "sapo" عن البطاقات الحمراء الثلاث التي تم إشهارها لاثنين من للاعبي الفيحاء، ولحارس النصر.

وتحدثت صحف أخرى عن احتدام النقاش بين الحكم البرتغالي وابن جلدته مدرب الفيحاء خورخي سيماو، إضافة لاحتكاك مدافع الفيحاء مع الحكم الذي أشهر في وجهه البطاقة الحمراء على الفور.

الصحف تحدثت عن وصول النصر مع مدربه فيتوريا للنقطة الـ29، وتصدُّره جدول ترتيب المسابقة قبل نهاية عام 2019، وأن الفريق يسير نحو الحفاظ على لقبه مع مدربه للموسم الثاني على التوالي.