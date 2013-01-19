بالصور.. القبض على "يمني" اقتلع جهاز صراف آلي بـ"عفراء بلقرن"

إيقافه لاستكمال إجراءات الضبط الجنائي وإحالة القضية للنيابة العامة

أسفرت عمليات البحث والتحري عن القبض على وافد يمني أقدم على اقتلاع جهاز صراف آلي بمحطة وقود بمركز عفراء، شمال محافظة بلقرن.

تفصيلاً؛ صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير بأن دوريات الأمن باشرت، فجر السبت الماضي الموافق 1440/5/6 هـ، بلاغاً عن تعرض جهاز صرف آلي للسرقة بعد انتزاعه من موقعه، بمحطة وقود بمحافظة بلقرن، ونقله بسيارة نقل صغيرة.

وأضاف: تم على الفور اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة، وتكثيف عمليات البحث والتحريات التي أسفرت- بتوفيق الله- عن القبض على المتهم المتورط بالجريمة، مقيم من الجنسية اليمنية بالعقد الثاني من العمر، وضبط جهاز الصرف الآلي قبل أن يتمكن الجاني من استخراج الأوراق النقدية المُودَعة بداخله، وقد جرى إيقافه لاستكمال إجراءات الضبط الجنائي للجريمة، وإحالة القضية للنيابة العامة.

واختتم: تعلن شرطة منطقة عسير عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.