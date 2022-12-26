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"المتنبي" يعود إلى "بغداد" من جديد.. أجواء احتفالية وهواتف تلتقط الصور!

شرفات تتزيّن بالأضواء وأصوات الأغاني تعلو.. وفنانون ومثقفون حاضرون

افتتح شارع المتنبي في بغداد، المشهور بمكتباته، بعد عملية إعادة ترميم واسعة خضع لها، تتيح لهذا الشريان الثقافي الحيوي في العاصمة العراقية استعادة بعض من مجده السابق.

ويعج الشارع عادة أيام الجمعة بالرواد، ولا سيما الطلاب والشباب، وكذلك بالفنانين ومثقفي الجيل السابق، وفق "روسيا اليوم".

وأطلق على الشارع التاريخي في عام 1932، خلال عهد الملك فيصل الأول، اسم الشاعر الشهير أبو الطيب المتنبي (915 - 965) الذي وُلد في عهد الدولة العباسية.

وعلى طول الشارع الذي رُصف من جديد، نظفت واجهات المحال المبنية بالطوب وطُليت، كما الشرفات الصغيرة الحديدية المزخرفة والأعمدة المتراصة، وعُلقت ألواح خشبية صغيرة متطابقة، تحمل أسماء المتاجر، على مداخلها.

وتزيّنت الشرفات أمس السبت، بأضواء عيد الميلاد، وفتحت متاجر قليلة أبوابها، فيما علت أصوات الأغاني العراقية من مكبرات الصوت في الشارع وسط أجواءٍ احتفالية، وجال الزوّار الذين سمحت لهم القوات الأمنية المنتشرة في المكان بسلوك الشارع، حاملين هواتفهم الجوّالة لتصوير مراسم الاحتفال.

وكان الشارع قبل إعادة تأهيله يعاني الإهمال في بنيته التحتية، وهو ما دفع مثقفين وصحفيين وأكاديميين وشعراء، إلى دعوة الحكومة في مناسبات عديدة لتبني إعادة تأهيل الشارع بشكل يلائم أهميته الثقافية.

وتعرض الشارع عام 2007، لهجومٍ بسيارةٍ مفخخة، قُتل فيه 30 شخصاً وأُصيب أكثر من 65 آخرين بجروح.

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"المتنبي" يعود إلى "بغداد" من جديد.. أجواء احتفالية وهواتف تلتقط الصور!
سبق

افتتح شارع المتنبي في بغداد، المشهور بمكتباته، بعد عملية إعادة ترميم واسعة خضع لها، تتيح لهذا الشريان الثقافي الحيوي في العاصمة العراقية استعادة بعض من مجده السابق.

ويعج الشارع عادة أيام الجمعة بالرواد، ولا سيما الطلاب والشباب، وكذلك بالفنانين ومثقفي الجيل السابق، وفق "روسيا اليوم".

وأطلق على الشارع التاريخي في عام 1932، خلال عهد الملك فيصل الأول، اسم الشاعر الشهير أبو الطيب المتنبي (915 - 965) الذي وُلد في عهد الدولة العباسية.

وعلى طول الشارع الذي رُصف من جديد، نظفت واجهات المحال المبنية بالطوب وطُليت، كما الشرفات الصغيرة الحديدية المزخرفة والأعمدة المتراصة، وعُلقت ألواح خشبية صغيرة متطابقة، تحمل أسماء المتاجر، على مداخلها.

وتزيّنت الشرفات أمس السبت، بأضواء عيد الميلاد، وفتحت متاجر قليلة أبوابها، فيما علت أصوات الأغاني العراقية من مكبرات الصوت في الشارع وسط أجواءٍ احتفالية، وجال الزوّار الذين سمحت لهم القوات الأمنية المنتشرة في المكان بسلوك الشارع، حاملين هواتفهم الجوّالة لتصوير مراسم الاحتفال.

وكان الشارع قبل إعادة تأهيله يعاني الإهمال في بنيته التحتية، وهو ما دفع مثقفين وصحفيين وأكاديميين وشعراء، إلى دعوة الحكومة في مناسبات عديدة لتبني إعادة تأهيل الشارع بشكل يلائم أهميته الثقافية.

وتعرض الشارع عام 2007، لهجومٍ بسيارةٍ مفخخة، قُتل فيه 30 شخصاً وأُصيب أكثر من 65 آخرين بجروح.

26 ديسمبر 2021 - 22 جمادى الأول 1443
11:37 AM

"المتنبي" يعود إلى "بغداد" من جديد.. أجواء احتفالية وهواتف تلتقط الصور!

شرفات تتزيّن بالأضواء وأصوات الأغاني تعلو.. وفنانون ومثقفون حاضرون

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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افتتح شارع المتنبي في بغداد، المشهور بمكتباته، بعد عملية إعادة ترميم واسعة خضع لها، تتيح لهذا الشريان الثقافي الحيوي في العاصمة العراقية استعادة بعض من مجده السابق.

ويعج الشارع عادة أيام الجمعة بالرواد، ولا سيما الطلاب والشباب، وكذلك بالفنانين ومثقفي الجيل السابق، وفق "روسيا اليوم".

وأطلق على الشارع التاريخي في عام 1932، خلال عهد الملك فيصل الأول، اسم الشاعر الشهير أبو الطيب المتنبي (915 - 965) الذي وُلد في عهد الدولة العباسية.

وعلى طول الشارع الذي رُصف من جديد، نظفت واجهات المحال المبنية بالطوب وطُليت، كما الشرفات الصغيرة الحديدية المزخرفة والأعمدة المتراصة، وعُلقت ألواح خشبية صغيرة متطابقة، تحمل أسماء المتاجر، على مداخلها.

وتزيّنت الشرفات أمس السبت، بأضواء عيد الميلاد، وفتحت متاجر قليلة أبوابها، فيما علت أصوات الأغاني العراقية من مكبرات الصوت في الشارع وسط أجواءٍ احتفالية، وجال الزوّار الذين سمحت لهم القوات الأمنية المنتشرة في المكان بسلوك الشارع، حاملين هواتفهم الجوّالة لتصوير مراسم الاحتفال.

وكان الشارع قبل إعادة تأهيله يعاني الإهمال في بنيته التحتية، وهو ما دفع مثقفين وصحفيين وأكاديميين وشعراء، إلى دعوة الحكومة في مناسبات عديدة لتبني إعادة تأهيل الشارع بشكل يلائم أهميته الثقافية.

وتعرض الشارع عام 2007، لهجومٍ بسيارةٍ مفخخة، قُتل فيه 30 شخصاً وأُصيب أكثر من 65 آخرين بجروح.

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