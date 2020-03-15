"الصحة" ترد على مغرِّد سأل عن التعامل الصحيح مع أكياس البقالات

الوزارة: بشكل عام ينبغي غسل الفواكه والخضراوات جيداً قبل أكلهما

ردَّ حساب "الصحة 937" على "تويتر"، على مغرِّد طلب التعرُّف على الإجراء الصحيح في التعامل مع أغراض البقالات وأكياس المقاضي تجنباً للفيروسات، وخاصة "كورونا"، بقولها "غسل اليدين بانتظام باستخدام الماء والصابون، وتجنب ملامسة العين والأنف والفم".

وقالت الوزارة في تغريدتها اليوم "ينبغي الحرص والمداومة على غسل اليدين بانتظام باستخدام الماء والصابون، وتجنب ملامسة العين والأنف والفم قبل غسلهما، مع تمنياتنا للجميع بالصحة والعافية".

وفي وقتٍ سابقٍ، اليوم، رد حساب الصحة، على مغرِّد سأل أيضاً عن غسل الفاكهة بالماء والصابون قبل أكلها، حيث قالت الوزارة "بالتأكيد بشكل عام ينبغي غسل الفواكه والخضراوات جيداً قبل أكلهما".

يأتي ذلك في ظل الانتشار الكبير لفيروس كورونا بين مواطني العالم منذ ظهوره لأول مرة في نهاية العام الماضي 2019.