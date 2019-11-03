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عرعر يسعى لإحداث المفاجأة أمام الهلال.. وقمة تجمع الأنصار والبكيرية

اليوم في دور الـ64 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين

تنطلق مساء اليوم الأحد منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم (دور الـ64) بثلاث مواجهات.

فعلى ملعب جامعة الملك سعود بالرياض يحل فريق عرعر ضيفًا على نظيره الهلال عند الساعة الـ7:45 مساء.

الهلال يدخل اللقاء بعد الخروج من عنق الزجاجة في مباراته الدورية الماراثونية أمام الفتح 3/ 3، وتأكد غياب الخماسي (كنو، جيوفينكو، سو، الشهراني وكاريلو) عن اللقاء.

وفي المقابل يأمل عرعر (الدرجة الثانية - المركز الثالث) تحقيق نتيجة إيجابية، وإحداث المفاجأة في حال هزيمة الهلال.

وفي المباراة الثانية يحل حطين (الدرجة الأولى - المركز الـ18) ضيفًا مزعجًا على نظيره جدة (الدرجة الأولى - المركز الـ12) على أرض ملعب النادي الأهلي في جدة.

وتجمع المباراة الأخيرة الأنصار (الدرجة الأولى - المركز الـ14) بنظيره البكيرية (الدرجة الأولى - السابع) على أرض ملعب نادي الأنصار في المدينة المنورة.

كأس الملك الهلال عرعر جدة حطين الأنصار البكيرية كأس خادم الحرمين الشريفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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عرعر يسعى لإحداث المفاجأة أمام الهلال.. وقمة تجمع الأنصار والبكيرية
سبق

تنطلق مساء اليوم الأحد منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم (دور الـ64) بثلاث مواجهات.

فعلى ملعب جامعة الملك سعود بالرياض يحل فريق عرعر ضيفًا على نظيره الهلال عند الساعة الـ7:45 مساء.

الهلال يدخل اللقاء بعد الخروج من عنق الزجاجة في مباراته الدورية الماراثونية أمام الفتح 3/ 3، وتأكد غياب الخماسي (كنو، جيوفينكو، سو، الشهراني وكاريلو) عن اللقاء.

وفي المقابل يأمل عرعر (الدرجة الثانية - المركز الثالث) تحقيق نتيجة إيجابية، وإحداث المفاجأة في حال هزيمة الهلال.

وفي المباراة الثانية يحل حطين (الدرجة الأولى - المركز الـ18) ضيفًا مزعجًا على نظيره جدة (الدرجة الأولى - المركز الـ12) على أرض ملعب النادي الأهلي في جدة.

وتجمع المباراة الأخيرة الأنصار (الدرجة الأولى - المركز الـ14) بنظيره البكيرية (الدرجة الأولى - السابع) على أرض ملعب نادي الأنصار في المدينة المنورة.

03 نوفمبر 2019 - 6 ربيع الأول 1441
01:22 AM

عرعر يسعى لإحداث المفاجأة أمام الهلال.. وقمة تجمع الأنصار والبكيرية

اليوم في دور الـ64 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين

A A A
أحمد سرور - الرياض
3
1,112

تنطلق مساء اليوم الأحد منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم (دور الـ64) بثلاث مواجهات.

فعلى ملعب جامعة الملك سعود بالرياض يحل فريق عرعر ضيفًا على نظيره الهلال عند الساعة الـ7:45 مساء.

الهلال يدخل اللقاء بعد الخروج من عنق الزجاجة في مباراته الدورية الماراثونية أمام الفتح 3/ 3، وتأكد غياب الخماسي (كنو، جيوفينكو، سو، الشهراني وكاريلو) عن اللقاء.

وفي المقابل يأمل عرعر (الدرجة الثانية - المركز الثالث) تحقيق نتيجة إيجابية، وإحداث المفاجأة في حال هزيمة الهلال.

وفي المباراة الثانية يحل حطين (الدرجة الأولى - المركز الـ18) ضيفًا مزعجًا على نظيره جدة (الدرجة الأولى - المركز الـ12) على أرض ملعب النادي الأهلي في جدة.

وتجمع المباراة الأخيرة الأنصار (الدرجة الأولى - المركز الـ14) بنظيره البكيرية (الدرجة الأولى - السابع) على أرض ملعب نادي الأنصار في المدينة المنورة.

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