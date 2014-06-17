"الحارثي" يحتفل بزواجه في بيشة

احتفل الشاب سلطان بن فراج الرومي الحارثي، بزواجه في حفل أقيم بإحدى قاعات الاحتفالات في محافظة بيشة.
حضر الحفل عدد كبير من الأصدقاء والزملاء، وامتلأت بهم ساحات القصر في مشهد اجتماعي ينم عن مكانة العريس وسط نفوس محبيه.
احتفل الشاب سلطان بن فراج الرومي الحارثي، بزواجه في حفل أقيم بإحدى قاعات الاحتفالات في محافظة بيشة.
حضر الحفل عدد كبير من الأصدقاء والزملاء، وامتلأت بهم ساحات القصر في مشهد اجتماعي ينم عن مكانة العريس وسط نفوس محبيه.
احتفل الشاب سلطان بن فراج الرومي الحارثي، بزواجه في حفل أقيم بإحدى قاعات الاحتفالات في محافظة بيشة.
حضر الحفل عدد كبير من الأصدقاء والزملاء، وامتلأت بهم ساحات القصر في مشهد اجتماعي ينم عن مكانة العريس وسط نفوس محبيه.
احتفل الشاب سلطان بن فراج الرومي الحارثي، بزواجه في حفل أقيم بإحدى قاعات الاحتفالات في محافظة بيشة.
حضر الحفل عدد كبير من الأصدقاء والزملاء، وامتلأت بهم ساحات القصر في مشهد اجتماعي ينم عن مكانة العريس وسط نفوس محبيه.