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"الصحة": تسجيل 1372 حالة إصابة بكورونا وتعافي 1432 خلال الـ24 ساعة الماضية

أذربيجان: 124 حالة جديدة وحالتا وفاة بكورونا

إجمالي الإصابات 34 ألفًا والتعافي 32 ألفًا والضحايا 508

سجلت أذربيجان 124 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتي وفاة وتعافي 167 حالة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأفادت وكالة أذرتاج أنه تم تسجيل 34 ألفًا و343 حالة إصابة في البلاد إلى الآن وتعافي 32 ألفًا، ووفاة 508 حالات.

أذربيجان فيروس كورونا الجديد

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أذربيجان: 124 حالة جديدة وحالتا وفاة بكورونا
سبق

سجلت أذربيجان 124 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتي وفاة وتعافي 167 حالة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأفادت وكالة أذرتاج أنه تم تسجيل 34 ألفًا و343 حالة إصابة في البلاد إلى الآن وتعافي 32 ألفًا، ووفاة 508 حالات.

17 أغسطس 2020 - 27 ذو الحجة 1441
06:55 PM

أذربيجان: 124 حالة جديدة وحالتا وفاة بكورونا

إجمالي الإصابات 34 ألفًا والتعافي 32 ألفًا والضحايا 508

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت أذربيجان 124 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتي وفاة وتعافي 167 حالة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأفادت وكالة أذرتاج أنه تم تسجيل 34 ألفًا و343 حالة إصابة في البلاد إلى الآن وتعافي 32 ألفًا، ووفاة 508 حالات.

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