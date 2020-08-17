سجلت أذربيجان 124 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتي وفاة وتعافي 167 حالة، خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأفادت وكالة أذرتاج أنه تم تسجيل 34 ألفًا و343 حالة إصابة في البلاد إلى الآن وتعافي 32 ألفًا، ووفاة 508 حالات.

أذربيجان: 124 حالة جديدة وحالتا وفاة بكورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-08-17 سجلت أذربيجان 124 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتي وفاة وتعافي 167 حالة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت وكالة أذرتاج أنه تم تسجيل 34 ألفًا و343 حالة إصابة في البلاد إلى الآن وتعافي 32 ألفًا، ووفاة 508 حالات.

17 أغسطس 2020 - 27 ذو الحجة 1441 06:55 PM

أذربيجان: 124 حالة جديدة وحالتا وفاة بكورونا إجمالي الإصابات 34 ألفًا والتعافي 32 ألفًا والضحايا 508





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سجلت أذربيجان 124 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتي وفاة وتعافي 167 حالة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت وكالة أذرتاج أنه تم تسجيل 34 ألفًا و343 حالة إصابة في البلاد إلى الآن وتعافي 32 ألفًا، ووفاة 508 حالات.