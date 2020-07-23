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هيئة الأمر بالمعروف بمكة تجري المقابلات مع المتقدمين للوظائف الميدانية عن بعد

عبر برنامج تقني الخاص بالرئاسة العامة

بدأ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة اليوم، إجراء المقابلات الشخصية مع المتقدمين لشغل الوظائف الميدانية بفرع منطقة مكة المكرمة (عضو هيئة) والمعلن عنها عبر موقع الرئاسة العامة للحاصلين على الشهادة الجامعية وفق الشروط والمعايير المطلوبة عبر برنامج تقني خاص.

وتم البدء في إجراء المقابلات الشخصية عن بعد، وذلك عبر برنامج تقني الخاص بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة بالصوت والصورة.

وأجريت المقابلات من قبل اللجنة المشكلة لهذا الغرض برئاسة مدير عام الفرع فؤاد بن سعود العمري.

من جانبه أوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة فؤاد بن سعود العمري؛ أنه تم عقد هذه المقابلات بواسطة التقنية حرصاً على إنجاز الأعمال وعدم توقف سيرها في ظل الظروف الاستثنائية، وتزامنا مع الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة من الجهات المختصة.

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هيئة الأمر بالمعروف بمكة تجري المقابلات مع المتقدمين للوظائف الميدانية عن بعد
سبق

بدأ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة اليوم، إجراء المقابلات الشخصية مع المتقدمين لشغل الوظائف الميدانية بفرع منطقة مكة المكرمة (عضو هيئة) والمعلن عنها عبر موقع الرئاسة العامة للحاصلين على الشهادة الجامعية وفق الشروط والمعايير المطلوبة عبر برنامج تقني خاص.

وتم البدء في إجراء المقابلات الشخصية عن بعد، وذلك عبر برنامج تقني الخاص بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة بالصوت والصورة.

وأجريت المقابلات من قبل اللجنة المشكلة لهذا الغرض برئاسة مدير عام الفرع فؤاد بن سعود العمري.

من جانبه أوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة فؤاد بن سعود العمري؛ أنه تم عقد هذه المقابلات بواسطة التقنية حرصاً على إنجاز الأعمال وعدم توقف سيرها في ظل الظروف الاستثنائية، وتزامنا مع الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة من الجهات المختصة.

23 يوليو 2020 - 2 ذو الحجة 1441
06:52 PM

هيئة الأمر بالمعروف بمكة تجري المقابلات مع المتقدمين للوظائف الميدانية عن بعد

عبر برنامج تقني الخاص بالرئاسة العامة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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بدأ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة اليوم، إجراء المقابلات الشخصية مع المتقدمين لشغل الوظائف الميدانية بفرع منطقة مكة المكرمة (عضو هيئة) والمعلن عنها عبر موقع الرئاسة العامة للحاصلين على الشهادة الجامعية وفق الشروط والمعايير المطلوبة عبر برنامج تقني خاص.

وتم البدء في إجراء المقابلات الشخصية عن بعد، وذلك عبر برنامج تقني الخاص بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة بالصوت والصورة.

وأجريت المقابلات من قبل اللجنة المشكلة لهذا الغرض برئاسة مدير عام الفرع فؤاد بن سعود العمري.

من جانبه أوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة فؤاد بن سعود العمري؛ أنه تم عقد هذه المقابلات بواسطة التقنية حرصاً على إنجاز الأعمال وعدم توقف سيرها في ظل الظروف الاستثنائية، وتزامنا مع الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة من الجهات المختصة.

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