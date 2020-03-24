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الدوخي: "الحكومة" لم تقصر معنا.. لنلتزم بالتوجيهات ونبقى في المنازل

طالب بمساندة رجال الأمن والصحة

طالب لاعب الهلال ( السابق ) أحمد الدوخي الجميع بالبقاء في المنازل من أجل صحة الفرد والأهل وبقية أفراد المجتمع، ومن أجل الوطن الذي يستحق منا الكثير.

وقال "الدوخي ": نشكر مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله - وسيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على كل ما قدماه للمواطن من رعاية واهتمام في هذه الظروف التي يمر بها العالم من تفشي فيروس كورونا، وكان الاهتمام على الصعيدين الداخلي والخارجي".

ووجه الدوخي الشكر لرجال الأمن ووزارة الصحة على ما يبذلون من جهد، وعلينا أن نلتزم بالتوجيهات ونبقى في منازلنا من أجل صحتنا وصحة أهلنا وسلامة الوطن.

فيروس كورونا الجديد حظر التجول

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الدوخي: "الحكومة" لم تقصر معنا.. لنلتزم بالتوجيهات ونبقى في المنازل
سبق

طالب لاعب الهلال ( السابق ) أحمد الدوخي الجميع بالبقاء في المنازل من أجل صحة الفرد والأهل وبقية أفراد المجتمع، ومن أجل الوطن الذي يستحق منا الكثير.

وقال "الدوخي ": نشكر مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله - وسيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على كل ما قدماه للمواطن من رعاية واهتمام في هذه الظروف التي يمر بها العالم من تفشي فيروس كورونا، وكان الاهتمام على الصعيدين الداخلي والخارجي".

ووجه الدوخي الشكر لرجال الأمن ووزارة الصحة على ما يبذلون من جهد، وعلينا أن نلتزم بالتوجيهات ونبقى في منازلنا من أجل صحتنا وصحة أهلنا وسلامة الوطن.

24 مارس 2020 - 29 رجب 1441
08:45 PM
اخر تعديل
24 مارس 2020 - 29 رجب 1441
09:18 PM

الدوخي: "الحكومة" لم تقصر معنا.. لنلتزم بالتوجيهات ونبقى في المنازل

طالب بمساندة رجال الأمن والصحة

A A A
أحمد سرور - الرياض
2
2,857

طالب لاعب الهلال ( السابق ) أحمد الدوخي الجميع بالبقاء في المنازل من أجل صحة الفرد والأهل وبقية أفراد المجتمع، ومن أجل الوطن الذي يستحق منا الكثير.

وقال "الدوخي ": نشكر مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله - وسيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على كل ما قدماه للمواطن من رعاية واهتمام في هذه الظروف التي يمر بها العالم من تفشي فيروس كورونا، وكان الاهتمام على الصعيدين الداخلي والخارجي".

ووجه الدوخي الشكر لرجال الأمن ووزارة الصحة على ما يبذلون من جهد، وعلينا أن نلتزم بالتوجيهات ونبقى في منازلنا من أجل صحتنا وصحة أهلنا وسلامة الوطن.

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