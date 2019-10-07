"الوهيبي" يعتمد تشكيل لجنة التعلم النشط بالرياض

اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، تشكيل لجنة التعلم النشط للعام الدراسي الحالي 1441هـ.

وضمّت اللجنة مساعد المدير العام للشؤون التعليمية رئيسًا ومدير الإشراف التربوي نائبًا، وعضوية كل من مدير إدارة التدريب التربوي، ورئيس قسم العلوم، ومشرف التوجيه والإرشاد، ومشرف النشاط الطلابي، ومشرف الإعلام التربوي، إضافة إلى منسق التعلم النشط في الإدارة.

وأوضح مساعد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض للشؤون التعليمية رئيس لجنة التعلم النشط عبدالله بن سعد الغنام، أن من أبرز أعمال اللجنة تطبيق مبادرة التعلم النشط؛ وفق المهام المعتمدة من الوزارة، ومتابعة تنفيذ المبادرة وإعداد التقارير الميدانية اللازمة.

وأشار "الغنام" إلى أنه تم توجيه كل المكاتب التعليمية بإعادة تشكيل فِرَق التعلم النشط برئاسة مدير المكتب ونائبه المساعد للشؤون التعليمية، ومنسق، وثلاثة مشرفين من تخصصات مختلفة، كما تم التأكيد على مشرفي القيادة المدرسية بمتابعة خطة قائد المدرسة لتفعيل التعلم النشط، وبما تتضمنه من تشكيل فريق التعلم النشط والمجتمعات المهنية.

وحث "الغنام" المعلمين على الالتحاق ببرامج التدريب التربوي الخاصة بالتعلم النشط ضمن الخطة التدريبية للعام الدراسي الحالي.