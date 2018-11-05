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بالصور.. ولي العهد يطمئن على حالة المصابين من الحد الجنوبي

الذين يتلقون العلاج في مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية في الرياض

اطمأن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم على حالة المصابين من الحد الجنوبي الذين يتلقون العلاج في مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية في الرياض.
ونقل سمو ولي العهد لهم تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.
وعبر سمو ولي العهد في حديثه مع المصابين عن اعتزازه بشجاعتهم وتقديره لتضحياتهم سائلا الله لهم الصحة والعافية.
وقلد سمو ولي العهد المصابين نوط الشرف ونوط المعركة، واللذين يمنحان لجميع المصابين في العمليات العسكرية.
رافق سمو ولي العهد خلال الزيارة معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن فياض الرويلي، وصاحب السمو الملكي الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز قائد القوات المشتركة، ومعالي المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب سمو وزير الدفاع الأستاذ فهد العيسى.

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بالصور.. ولي العهد يطمئن على حالة المصابين من الحد الجنوبي
سبق

اطمأن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم على حالة المصابين من الحد الجنوبي الذين يتلقون العلاج في مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية في الرياض.
ونقل سمو ولي العهد لهم تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.
وعبر سمو ولي العهد في حديثه مع المصابين عن اعتزازه بشجاعتهم وتقديره لتضحياتهم سائلا الله لهم الصحة والعافية.
وقلد سمو ولي العهد المصابين نوط الشرف ونوط المعركة، واللذين يمنحان لجميع المصابين في العمليات العسكرية.
رافق سمو ولي العهد خلال الزيارة معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن فياض الرويلي، وصاحب السمو الملكي الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز قائد القوات المشتركة، ومعالي المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب سمو وزير الدفاع الأستاذ فهد العيسى.

05 نوفمبر 2018 - 27 صفر 1440
07:26 PM
اخر تعديل
07 نوفمبر 2018 - 29 صفر 1440
01:23 PM

بالصور.. ولي العهد يطمئن على حالة المصابين من الحد الجنوبي

الذين يتلقون العلاج في مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية في الرياض

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
24
59,161

اطمأن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم على حالة المصابين من الحد الجنوبي الذين يتلقون العلاج في مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية في الرياض.
ونقل سمو ولي العهد لهم تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.
وعبر سمو ولي العهد في حديثه مع المصابين عن اعتزازه بشجاعتهم وتقديره لتضحياتهم سائلا الله لهم الصحة والعافية.
وقلد سمو ولي العهد المصابين نوط الشرف ونوط المعركة، واللذين يمنحان لجميع المصابين في العمليات العسكرية.
رافق سمو ولي العهد خلال الزيارة معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن فياض الرويلي، وصاحب السمو الملكي الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز قائد القوات المشتركة، ومعالي المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب سمو وزير الدفاع الأستاذ فهد العيسى.

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