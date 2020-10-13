النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

معارك "ناجورني كاراباخ" تضاعف إصابات "كورونا" في أرمينيا وأذربيجان

تعبئة القوات وانتقال السكان يساعدان على توطُّن الفيروس

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم (الثلاثاء)، أن المعارك بين القوات الأرمينية الانفصالية في ناجورني كاراباخ والجيش الأذربيجاني في الأسابيع الأخيرة، تسببت في ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجدّ.

أوضح المتحدث باسم المنظمة طارق جسارفيتش في مؤتمر صحافي في جنيف أن عدد الإصابات الجديدة المسجّلة تضاعف خلال أسبوعين في أرمينيا، فيما ارتفع هذا العدد بنسبة 80 في المائة في أذربيجان خلال الأسبوع الأخير.

ولفت "جسارفيتش" أن "كوفيد-19" لا يحترم الحدود وخطوط الجبهة، ويستغلّ كل تراخ لليقظة وكل أزمة تحوّل الانتباه عن الجهود العالمية الهادفة إلى وقف مساره القاتل، وفقاً لـ "فرانس 24".

وأشار إلى أن تعبئة القوات وانتقال السكان، يساعدان في توطُّن الفيروس.

ونتيجة المعارك، سجّل عدد الإصابات بـ"كوفيد-19" ارتفاعاً حاداً في أرمينيا وأذربيجان، حيث تعزز منظمة الصحة العالمية عملياتها للاستجابة إلى الحاجات الصحية المتزايدة.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
معارك "ناجورني كاراباخ" تضاعف إصابات "كورونا" في أرمينيا وأذربيجان
سبق

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم (الثلاثاء)، أن المعارك بين القوات الأرمينية الانفصالية في ناجورني كاراباخ والجيش الأذربيجاني في الأسابيع الأخيرة، تسببت في ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجدّ.

أوضح المتحدث باسم المنظمة طارق جسارفيتش في مؤتمر صحافي في جنيف أن عدد الإصابات الجديدة المسجّلة تضاعف خلال أسبوعين في أرمينيا، فيما ارتفع هذا العدد بنسبة 80 في المائة في أذربيجان خلال الأسبوع الأخير.

ولفت "جسارفيتش" أن "كوفيد-19" لا يحترم الحدود وخطوط الجبهة، ويستغلّ كل تراخ لليقظة وكل أزمة تحوّل الانتباه عن الجهود العالمية الهادفة إلى وقف مساره القاتل، وفقاً لـ "فرانس 24".

وأشار إلى أن تعبئة القوات وانتقال السكان، يساعدان في توطُّن الفيروس.

ونتيجة المعارك، سجّل عدد الإصابات بـ"كوفيد-19" ارتفاعاً حاداً في أرمينيا وأذربيجان، حيث تعزز منظمة الصحة العالمية عملياتها للاستجابة إلى الحاجات الصحية المتزايدة.

13 أكتوبر 2020 - 26 صفر 1442
05:17 PM

معارك "ناجورني كاراباخ" تضاعف إصابات "كورونا" في أرمينيا وأذربيجان

تعبئة القوات وانتقال السكان يساعدان على توطُّن الفيروس

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
861

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم (الثلاثاء)، أن المعارك بين القوات الأرمينية الانفصالية في ناجورني كاراباخ والجيش الأذربيجاني في الأسابيع الأخيرة، تسببت في ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجدّ.

أوضح المتحدث باسم المنظمة طارق جسارفيتش في مؤتمر صحافي في جنيف أن عدد الإصابات الجديدة المسجّلة تضاعف خلال أسبوعين في أرمينيا، فيما ارتفع هذا العدد بنسبة 80 في المائة في أذربيجان خلال الأسبوع الأخير.

ولفت "جسارفيتش" أن "كوفيد-19" لا يحترم الحدود وخطوط الجبهة، ويستغلّ كل تراخ لليقظة وكل أزمة تحوّل الانتباه عن الجهود العالمية الهادفة إلى وقف مساره القاتل، وفقاً لـ "فرانس 24".

وأشار إلى أن تعبئة القوات وانتقال السكان، يساعدان في توطُّن الفيروس.

ونتيجة المعارك، سجّل عدد الإصابات بـ"كوفيد-19" ارتفاعاً حاداً في أرمينيا وأذربيجان، حيث تعزز منظمة الصحة العالمية عملياتها للاستجابة إلى الحاجات الصحية المتزايدة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,880
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,447
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,843
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,345

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة