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"بومبيو": تصاعد العنف في أفغانستان غير مقبول ويجب أن يتوقف

طالب كل الأطراف بعدم المماطلة والإعداد للتفاوض

شدد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم (الخميس)، على أن تصاعد أعمال العنف في أفغانستان في الأيام الماضية غير مقبول، مطالباً بأن تتوقف فوراً من أجل المضي في عملية السلام.

وفي مؤتمر صحفي في وزارة الخارجية، لفت "بومبيو" إلى أن كل الأطراف عليها أن تتوقف عن المماطلة والإعداد للتفاوض بما يشمل مناقشات عن الجوانب العملية لإطلاق سراح السجناء، وفقاً لـ"رويترز".

وزير الخارجية الأمريكي

الرئيسية/ أخبار العالم

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"بومبيو": تصاعد العنف في أفغانستان غير مقبول ويجب أن يتوقف
سبق

شدد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم (الخميس)، على أن تصاعد أعمال العنف في أفغانستان في الأيام الماضية غير مقبول، مطالباً بأن تتوقف فوراً من أجل المضي في عملية السلام.

وفي مؤتمر صحفي في وزارة الخارجية، لفت "بومبيو" إلى أن كل الأطراف عليها أن تتوقف عن المماطلة والإعداد للتفاوض بما يشمل مناقشات عن الجوانب العملية لإطلاق سراح السجناء، وفقاً لـ"رويترز".

05 مارس 2020 - 10 رجب 1441
08:45 PM

"بومبيو": تصاعد العنف في أفغانستان غير مقبول ويجب أن يتوقف

طالب كل الأطراف بعدم المماطلة والإعداد للتفاوض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شدد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم (الخميس)، على أن تصاعد أعمال العنف في أفغانستان في الأيام الماضية غير مقبول، مطالباً بأن تتوقف فوراً من أجل المضي في عملية السلام.

وفي مؤتمر صحفي في وزارة الخارجية، لفت "بومبيو" إلى أن كل الأطراف عليها أن تتوقف عن المماطلة والإعداد للتفاوض بما يشمل مناقشات عن الجوانب العملية لإطلاق سراح السجناء، وفقاً لـ"رويترز".

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