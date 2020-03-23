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شاهد.. نائب عمدة "جينك" البلجيكية: 50 % من المصابين بكورونا في المدينة أتراك

موقع "شؤون تركيا" عرض معلومات تفيد بتحوُّل تركيا لمصدر للفيروس

كشف موقع "شؤون تركية" أمس الأحد عن معلومات تفيد بتحوُّل تركيا لبلد مصدِّر لفيروس كورونا بعد إيران التي تتعمد نشر الفيروس بالدول العربية والإسلامية، موضحًا أرقامًا وإحصائيات لهذا اليوم فقط لأتراك مصابين بالفيروس في عدد من الدول الأوروبية، إضافة إلى السعودية.

وتفصيلاً، أكد الموقع عبر حسابه الرسمي بمنصة تويتر وفاة 9 أتراك في فرنسا، ووفاة 2 في هولندا. كما استعرض البيان الأخير لوزارة الصحة السعودية التي أعلنت أن من بين ١١٩ مصابًا 72 تركيًّا في أحد الفنادق بمنطقة مكة المكرمة.

وعرض الموقع حديثًا لنائب عمدة مدينة جينك البلجيكية، وهو تركي الأصل، يقول إن 50 % من المصابين بكورونا في المدينة أتراك على الرغم من أنهم لا يشكلون سوى من 10 لـ 20 % من سكان المدينة.

وأعلن فخر الدين قوجة، وزير الصحة التركي، تسجيل 9 وفيات جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 30، مشيرًا إلى تسجيل 289 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وكشف الوزير التركي عبر تغريدات بحسابه بتويتر قائلاً: أجرينا 20 ألفًا و345 فحصًا بكورونا. 1236 مصابون بالفيروس، فقدنا منهم 30 مريضًا، كلهم من المسنين".

تركيا فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. نائب عمدة "جينك" البلجيكية: 50 % من المصابين بكورونا في المدينة أتراك
سبق

كشف موقع "شؤون تركية" أمس الأحد عن معلومات تفيد بتحوُّل تركيا لبلد مصدِّر لفيروس كورونا بعد إيران التي تتعمد نشر الفيروس بالدول العربية والإسلامية، موضحًا أرقامًا وإحصائيات لهذا اليوم فقط لأتراك مصابين بالفيروس في عدد من الدول الأوروبية، إضافة إلى السعودية.

وتفصيلاً، أكد الموقع عبر حسابه الرسمي بمنصة تويتر وفاة 9 أتراك في فرنسا، ووفاة 2 في هولندا. كما استعرض البيان الأخير لوزارة الصحة السعودية التي أعلنت أن من بين ١١٩ مصابًا 72 تركيًّا في أحد الفنادق بمنطقة مكة المكرمة.

وعرض الموقع حديثًا لنائب عمدة مدينة جينك البلجيكية، وهو تركي الأصل، يقول إن 50 % من المصابين بكورونا في المدينة أتراك على الرغم من أنهم لا يشكلون سوى من 10 لـ 20 % من سكان المدينة.

وأعلن فخر الدين قوجة، وزير الصحة التركي، تسجيل 9 وفيات جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 30، مشيرًا إلى تسجيل 289 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وكشف الوزير التركي عبر تغريدات بحسابه بتويتر قائلاً: أجرينا 20 ألفًا و345 فحصًا بكورونا. 1236 مصابون بالفيروس، فقدنا منهم 30 مريضًا، كلهم من المسنين".

23 مارس 2020 - 28 رجب 1441
01:36 AM

شاهد.. نائب عمدة "جينك" البلجيكية: 50 % من المصابين بكورونا في المدينة أتراك

موقع "شؤون تركيا" عرض معلومات تفيد بتحوُّل تركيا لمصدر للفيروس

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
1
3,988

كشف موقع "شؤون تركية" أمس الأحد عن معلومات تفيد بتحوُّل تركيا لبلد مصدِّر لفيروس كورونا بعد إيران التي تتعمد نشر الفيروس بالدول العربية والإسلامية، موضحًا أرقامًا وإحصائيات لهذا اليوم فقط لأتراك مصابين بالفيروس في عدد من الدول الأوروبية، إضافة إلى السعودية.

وتفصيلاً، أكد الموقع عبر حسابه الرسمي بمنصة تويتر وفاة 9 أتراك في فرنسا، ووفاة 2 في هولندا. كما استعرض البيان الأخير لوزارة الصحة السعودية التي أعلنت أن من بين ١١٩ مصابًا 72 تركيًّا في أحد الفنادق بمنطقة مكة المكرمة.

وعرض الموقع حديثًا لنائب عمدة مدينة جينك البلجيكية، وهو تركي الأصل، يقول إن 50 % من المصابين بكورونا في المدينة أتراك على الرغم من أنهم لا يشكلون سوى من 10 لـ 20 % من سكان المدينة.

وأعلن فخر الدين قوجة، وزير الصحة التركي، تسجيل 9 وفيات جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 30، مشيرًا إلى تسجيل 289 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وكشف الوزير التركي عبر تغريدات بحسابه بتويتر قائلاً: أجرينا 20 ألفًا و345 فحصًا بكورونا. 1236 مصابون بالفيروس، فقدنا منهم 30 مريضًا، كلهم من المسنين".

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