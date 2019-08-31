النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

4 أشهر لم تشفع لإعادة طريق بني يزيد بالليث لوضعه الطبيعي

بعد الأمطار والسيول الأخيرة على المركز خلال رمضان الماضي

على الرغم من مرور أربعة أشهر، إلا أن طريق مركز بني يزيد شرقي محافظة الليث، لازال دون صيانة، بعد الأمطار والسيول التي اجتاحته خلال شهر رمضان الماضي.
كما لم ينجح حلول العام الدراسي الجديد، في وضع إصلاح الطريق وإعادته لوضعه على جدول اهتمام الجهة المختصة طيلة الأشهر الماضية، حيث ما زال خطر يحف بمرتاديه من الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات.

وتلقت "سبق" استغاثة أهالي مركز بني يزيد التابع لمحافظة الليث، يشكون فيها من سوء وإهمال الطريق الذي يربطهم بالمحافظة، وتنتشر على جنباته الكثير من مدارس البنين والبنات.
وقال الأهالي في شكواهم: "منذ هطول الأمطار وجريان السيول التي اجتاحت المركز خلال شهر رمضان الماضي، وخلّفت الكثير من الخسائر، لا يزال الطريق المتضرر يعاني منذ ذلك الوقت حتى الآن، حيث الانجرافات الخطيرة في بعض أجزائه، وانعدام السلامة المرورية".

وجدد الأهالي مطالبتهم للجهات المختصة بالاهتمام بالطريق وإصلاحه تزامناً مع عودة الطلاب والطالبات وبداية العام الدراسي الجديد، مشيرين إلى أنه بتلك الحال يشكل خطراً محتوماً على المارّة خاصة الطلاب ممن يرتادونه بشكل يومي للوصول إلى مدارسهم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
4 أشهر لم تشفع لإعادة طريق بني يزيد بالليث لوضعه الطبيعي
سبق

على الرغم من مرور أربعة أشهر، إلا أن طريق مركز بني يزيد شرقي محافظة الليث، لازال دون صيانة، بعد الأمطار والسيول التي اجتاحته خلال شهر رمضان الماضي.
كما لم ينجح حلول العام الدراسي الجديد، في وضع إصلاح الطريق وإعادته لوضعه على جدول اهتمام الجهة المختصة طيلة الأشهر الماضية، حيث ما زال خطر يحف بمرتاديه من الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات.

وتلقت "سبق" استغاثة أهالي مركز بني يزيد التابع لمحافظة الليث، يشكون فيها من سوء وإهمال الطريق الذي يربطهم بالمحافظة، وتنتشر على جنباته الكثير من مدارس البنين والبنات.
وقال الأهالي في شكواهم: "منذ هطول الأمطار وجريان السيول التي اجتاحت المركز خلال شهر رمضان الماضي، وخلّفت الكثير من الخسائر، لا يزال الطريق المتضرر يعاني منذ ذلك الوقت حتى الآن، حيث الانجرافات الخطيرة في بعض أجزائه، وانعدام السلامة المرورية".

وجدد الأهالي مطالبتهم للجهات المختصة بالاهتمام بالطريق وإصلاحه تزامناً مع عودة الطلاب والطالبات وبداية العام الدراسي الجديد، مشيرين إلى أنه بتلك الحال يشكل خطراً محتوماً على المارّة خاصة الطلاب ممن يرتادونه بشكل يومي للوصول إلى مدارسهم.

31 أغسطس 2019 - 1 محرّم 1441
06:42 PM

4 أشهر لم تشفع لإعادة طريق بني يزيد بالليث لوضعه الطبيعي

بعد الأمطار والسيول الأخيرة على المركز خلال رمضان الماضي

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
7
2,349

على الرغم من مرور أربعة أشهر، إلا أن طريق مركز بني يزيد شرقي محافظة الليث، لازال دون صيانة، بعد الأمطار والسيول التي اجتاحته خلال شهر رمضان الماضي.
كما لم ينجح حلول العام الدراسي الجديد، في وضع إصلاح الطريق وإعادته لوضعه على جدول اهتمام الجهة المختصة طيلة الأشهر الماضية، حيث ما زال خطر يحف بمرتاديه من الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات.

وتلقت "سبق" استغاثة أهالي مركز بني يزيد التابع لمحافظة الليث، يشكون فيها من سوء وإهمال الطريق الذي يربطهم بالمحافظة، وتنتشر على جنباته الكثير من مدارس البنين والبنات.
وقال الأهالي في شكواهم: "منذ هطول الأمطار وجريان السيول التي اجتاحت المركز خلال شهر رمضان الماضي، وخلّفت الكثير من الخسائر، لا يزال الطريق المتضرر يعاني منذ ذلك الوقت حتى الآن، حيث الانجرافات الخطيرة في بعض أجزائه، وانعدام السلامة المرورية".

وجدد الأهالي مطالبتهم للجهات المختصة بالاهتمام بالطريق وإصلاحه تزامناً مع عودة الطلاب والطالبات وبداية العام الدراسي الجديد، مشيرين إلى أنه بتلك الحال يشكل خطراً محتوماً على المارّة خاصة الطلاب ممن يرتادونه بشكل يومي للوصول إلى مدارسهم.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
32,666
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,281
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,227
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,563

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

العالم الأول.. (تعليم)

العالم الأول.. (تعليم)

عبدالله بن خميس العمري
القبول الجامعي للنِّسَب المتدنية.. بلا مكافأة..!

القبول الجامعي للنِّسَب المتدنية.. بلا مكافأة..!

عبدالرحمن المرشد
لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

عبدالغني الشيخ
هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

ماجد البريكان
المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

حواء القرني
ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

محمد الصيـعري
حياة رخيصة

حياة رخيصة

حامد الإقبالي
فـكّــك صـواميلهـم!!

فـكّــك صـواميلهـم!!

مها عبدالله الحقباني
إلى مدير تعليم جازان الجديد

إلى مدير تعليم جازان الجديد

عبدالغني الشيخ
رسالة إلى وزير التعليم

رسالة إلى وزير التعليم

صالح المسلّم

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة