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"علم الدين" من بيشة إلى وزارة الثروة الحيوانية بالسودان

بعد صدور مرسوم دستوري باعتماد قرار مجلس الوزراء الانتقالي

شهد السودان الشقيق تعيين أحد منسوبي البيئة والزراعة بمحافظة بيشة، الدكتور علم الدين عبدالله أبشر عبدالله، وزيرًا لوزارة الثروة الحيوانية بدولة السودان.

وعمل الدكتور علم الدين عبدالله بفرع البيئة والزراعة بمحافظة بيشة قبل أن يُصدر المجلس السيادي لدولة السودان الشقيقة قبل أيام عدة مرسومًا دستوريًّا باعتماد قرار رئيس مجلس الوزراء الانتقالي السوداني عبد الله حمدوك الخاص بتعيين الدكتور علم الدين عبد الله أبشر عبد الله وزيرًا للثروة الحيوانية.

وزارة البيئة والمياه والزراعة بيشة وزارة الثروة الحيوانية بالسودان وزير الثروة الحيوانية بالسودان علم الدين أبشر

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"علم الدين" من بيشة إلى وزارة الثروة الحيوانية بالسودان
سبق

شهد السودان الشقيق تعيين أحد منسوبي البيئة والزراعة بمحافظة بيشة، الدكتور علم الدين عبدالله أبشر عبدالله، وزيرًا لوزارة الثروة الحيوانية بدولة السودان.

وعمل الدكتور علم الدين عبدالله بفرع البيئة والزراعة بمحافظة بيشة قبل أن يُصدر المجلس السيادي لدولة السودان الشقيقة قبل أيام عدة مرسومًا دستوريًّا باعتماد قرار رئيس مجلس الوزراء الانتقالي السوداني عبد الله حمدوك الخاص بتعيين الدكتور علم الدين عبد الله أبشر عبد الله وزيرًا للثروة الحيوانية.

26 أكتوبر 2019 - 27 صفر 1441
02:05 AM

"علم الدين" من بيشة إلى وزارة الثروة الحيوانية بالسودان

بعد صدور مرسوم دستوري باعتماد قرار مجلس الوزراء الانتقالي

A A A
سعود الدعجاني - بيشة
7
14,357

شهد السودان الشقيق تعيين أحد منسوبي البيئة والزراعة بمحافظة بيشة، الدكتور علم الدين عبدالله أبشر عبدالله، وزيرًا لوزارة الثروة الحيوانية بدولة السودان.

وعمل الدكتور علم الدين عبدالله بفرع البيئة والزراعة بمحافظة بيشة قبل أن يُصدر المجلس السيادي لدولة السودان الشقيقة قبل أيام عدة مرسومًا دستوريًّا باعتماد قرار رئيس مجلس الوزراء الانتقالي السوداني عبد الله حمدوك الخاص بتعيين الدكتور علم الدين عبد الله أبشر عبد الله وزيرًا للثروة الحيوانية.

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