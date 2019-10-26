وعمل الدكتور علم الدين عبدالله بفرع البيئة والزراعة بمحافظة بيشة قبل أن يُصدر المجلس السيادي لدولة السودان الشقيقة قبل أيام عدة مرسومًا دستوريًّا باعتماد قرار رئيس مجلس الوزراء الانتقالي السوداني عبد الله حمدوك الخاص بتعيين الدكتور علم الدين عبد الله أبشر عبد الله وزيرًا للثروة الحيوانية.

شهد السودان الشقيق تعيين أحد منسوبي البيئة والزراعة بمحافظة بيشة، الدكتور علم الدين عبدالله أبشر عبدالله، وزيرًا لوزارة الثروة الحيوانية بدولة السودان.

"علم الدين" من بيشة إلى وزارة الثروة الحيوانية بالسودان سعود الدعجاني سبق 2019-10-26 شهد السودان الشقيق تعيين أحد منسوبي البيئة والزراعة بمحافظة بيشة، الدكتور علم الدين عبدالله أبشر عبدالله، وزيرًا لوزارة الثروة الحيوانية بدولة السودان. وعمل الدكتور علم الدين عبدالله بفرع البيئة والزراعة بمحافظة بيشة قبل أن يُصدر المجلس السيادي لدولة السودان الشقيقة قبل أيام عدة مرسومًا دستوريًّا باعتماد قرار رئيس مجلس الوزراء الانتقالي السوداني عبد الله حمدوك الخاص بتعيين الدكتور علم الدين عبد الله أبشر عبد الله وزيرًا للثروة الحيوانية.

26 أكتوبر 2019 - 27 صفر 1441 02:05 AM

"علم الدين" من بيشة إلى وزارة الثروة الحيوانية بالسودان بعد صدور مرسوم دستوري باعتماد قرار مجلس الوزراء الانتقالي





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شهد السودان الشقيق تعيين أحد منسوبي البيئة والزراعة بمحافظة بيشة، الدكتور علم الدين عبدالله أبشر عبدالله، وزيرًا لوزارة الثروة الحيوانية بدولة السودان.

وعمل الدكتور علم الدين عبدالله بفرع البيئة والزراعة بمحافظة بيشة قبل أن يُصدر المجلس السيادي لدولة السودان الشقيقة قبل أيام عدة مرسومًا دستوريًّا باعتماد قرار رئيس مجلس الوزراء الانتقالي السوداني عبد الله حمدوك الخاص بتعيين الدكتور علم الدين عبد الله أبشر عبد الله وزيرًا للثروة الحيوانية.