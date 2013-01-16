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انتحاري يستهدف المتحدث باسم الحكومة الصومالية قرب القصر الرئاسي

أُصيب بجروح خفيفة ويتلقى الرعاية في أحد مستشفيات العاصمة حالياً

تعرَّض المتحدث الرسمي باسم الحكومة الصومالية، محمد إبراهيم معلمو؛ لإصاباتٍ طفيفة من جرّاء تفجير انتحاري في العاصمة مقديشو اليوم الأحد.

وذكرت الشرطة الصومالية أن انتحارياً استهدف سيارة كانت تقل معلمو (وهو يتولى أيضاً منصب كبير المستشارين الإعلاميين لرئيس الوزراء) عند مفرق طرق مكتظ قرب القصر الرئاسي.

وصرّح المتحدث باسم الشرطة، عبدالفتاح عدن؛ لوكالة الأنباء الصومالية الرسمية "سونا"، بأن معلمو أُصيب بجروحٍ خفيفة ويتلقى الرعاية في أحد مستشفيات العاصمة حالياً.

ولم يتضح بعد ما إذا كان هناك أي قتلى أو جرحى آخرين من جرّاء الهجوم.

ولفتت وكالة الأنباء الرسمية، إلى أن هذا ليس أول هجوم يستهدف معلمو، ومن المرجّح وقوف حركة "الشباب" المتطرفة وراء الاعتداء.

الرئيسية/ أخبار العالم

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انتحاري يستهدف المتحدث باسم الحكومة الصومالية قرب القصر الرئاسي
سبق

تعرَّض المتحدث الرسمي باسم الحكومة الصومالية، محمد إبراهيم معلمو؛ لإصاباتٍ طفيفة من جرّاء تفجير انتحاري في العاصمة مقديشو اليوم الأحد.

وذكرت الشرطة الصومالية أن انتحارياً استهدف سيارة كانت تقل معلمو (وهو يتولى أيضاً منصب كبير المستشارين الإعلاميين لرئيس الوزراء) عند مفرق طرق مكتظ قرب القصر الرئاسي.

وصرّح المتحدث باسم الشرطة، عبدالفتاح عدن؛ لوكالة الأنباء الصومالية الرسمية "سونا"، بأن معلمو أُصيب بجروحٍ خفيفة ويتلقى الرعاية في أحد مستشفيات العاصمة حالياً.

ولم يتضح بعد ما إذا كان هناك أي قتلى أو جرحى آخرين من جرّاء الهجوم.

ولفتت وكالة الأنباء الرسمية، إلى أن هذا ليس أول هجوم يستهدف معلمو، ومن المرجّح وقوف حركة "الشباب" المتطرفة وراء الاعتداء.

16 يناير 2022 - 13 جمادى الآخر 1443
12:56 PM

انتحاري يستهدف المتحدث باسم الحكومة الصومالية قرب القصر الرئاسي

أُصيب بجروح خفيفة ويتلقى الرعاية في أحد مستشفيات العاصمة حالياً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تعرَّض المتحدث الرسمي باسم الحكومة الصومالية، محمد إبراهيم معلمو؛ لإصاباتٍ طفيفة من جرّاء تفجير انتحاري في العاصمة مقديشو اليوم الأحد.

وذكرت الشرطة الصومالية أن انتحارياً استهدف سيارة كانت تقل معلمو (وهو يتولى أيضاً منصب كبير المستشارين الإعلاميين لرئيس الوزراء) عند مفرق طرق مكتظ قرب القصر الرئاسي.

وصرّح المتحدث باسم الشرطة، عبدالفتاح عدن؛ لوكالة الأنباء الصومالية الرسمية "سونا"، بأن معلمو أُصيب بجروحٍ خفيفة ويتلقى الرعاية في أحد مستشفيات العاصمة حالياً.

ولم يتضح بعد ما إذا كان هناك أي قتلى أو جرحى آخرين من جرّاء الهجوم.

ولفتت وكالة الأنباء الرسمية، إلى أن هذا ليس أول هجوم يستهدف معلمو، ومن المرجّح وقوف حركة "الشباب" المتطرفة وراء الاعتداء.

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