"بنتن" يستقبل القنصل الأمريكي بجدة

بحثا عددًا من الموضوعات في أعمال الحج والعمرة

استقبل وزير الحج والعمرة، الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن بمكتبه بجدة اليوم، القنصل العام الأمريكي السيد راين مارتن.

وتم خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال أعمال الحج والعمرة، والتسهيلات المقدمة لحجاج ومعتمري الولايات المتحدة الأمريكية.

من جهته ثمن القنصل الأمريكي الخدمات التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله- لضيوف الرحمن.

حضر اللقاء نائب وزير الحج والعمره، الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، والمدير التنفيذي، المشرف العام على مكتب وزير الحج والعمرة، محمد صالح الشارخ.