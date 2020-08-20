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الاستخبارات الأمريكية.. مسؤولون صينيون كبار أخفوا حقيقة كورونا عن العالم

تقرير حديث لا تزال بعض أقسامه لم تُكشف.. وخطاب "ترامب" عن التستر حاضر

كشفت الاستخبارات الأمريكية، في تقرير حديث، أن مسؤولين صينيين كباراً أخفوا معلومات حول فيروس كورونا "كوفيد-19" ومدى خطورته لعدة أسابيع منذ اكتشافهم للفيروس في مطلع شهر يناير الماضي.

وخلص تقرير الاستخبارات الأمريكية الذي صدر في وقت متأخر، أمس الأربعاء، إلى أن المسؤولين الكبار في مدينة ووهان التي اندلع منها الفيروس أبقوا الأمر سراً، ولم يتم إبلاغ الحكومة الصينية المركزية في بكين.

ونقلت تقارير أمريكية عن مسؤولين أمريكيين، أن الاستخبارات توصلت إلى نتيجة أكثر دقة، وأن المسؤولين الصينيين المحليين ارتكبوا خطأ فادحاً بإخفاء المعلومات وخطورة الفيروس.

وأشارت التقارير الأمريكية إلى أن بعض الأقسام في ملف تحقيق الاستخبارات الأمريكية لم يتم كشفها، لكن التسريبات أشارت إلى أن مسؤولين كباراً في حكومة بكين كانوا يتدافعون للحصول على البيانات من المسؤولين المحليين في المقاطعة التي انتشر فيها الفيروس، ولعبوا دوراً في التعتيم على تفشي المرض من خلال حجب المعلومات عن منظمة الصحة العالمية.

ولا يتعارض التقييم الجديد مع انتقادات إدارة "ترامب" للصين، حيث قال "ترامب" في خطاب ألقاه في البيت الأبيض يوم 4 يوليو: إن كتمان الصين وتسترها عوامل ساهمت في انتشار الوباء.

يشار إلى أن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا حول العالم -حتى صباح اليوم الخميس- 22 مليوناً و412 ألف حالة، فيما تجاوز عدد الوفيات 787 ألفاً.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الاستخبارات الأمريكية.. مسؤولون صينيون كبار أخفوا حقيقة كورونا عن العالم
سبق

كشفت الاستخبارات الأمريكية، في تقرير حديث، أن مسؤولين صينيين كباراً أخفوا معلومات حول فيروس كورونا "كوفيد-19" ومدى خطورته لعدة أسابيع منذ اكتشافهم للفيروس في مطلع شهر يناير الماضي.

وخلص تقرير الاستخبارات الأمريكية الذي صدر في وقت متأخر، أمس الأربعاء، إلى أن المسؤولين الكبار في مدينة ووهان التي اندلع منها الفيروس أبقوا الأمر سراً، ولم يتم إبلاغ الحكومة الصينية المركزية في بكين.

ونقلت تقارير أمريكية عن مسؤولين أمريكيين، أن الاستخبارات توصلت إلى نتيجة أكثر دقة، وأن المسؤولين الصينيين المحليين ارتكبوا خطأ فادحاً بإخفاء المعلومات وخطورة الفيروس.

وأشارت التقارير الأمريكية إلى أن بعض الأقسام في ملف تحقيق الاستخبارات الأمريكية لم يتم كشفها، لكن التسريبات أشارت إلى أن مسؤولين كباراً في حكومة بكين كانوا يتدافعون للحصول على البيانات من المسؤولين المحليين في المقاطعة التي انتشر فيها الفيروس، ولعبوا دوراً في التعتيم على تفشي المرض من خلال حجب المعلومات عن منظمة الصحة العالمية.

ولا يتعارض التقييم الجديد مع انتقادات إدارة "ترامب" للصين، حيث قال "ترامب" في خطاب ألقاه في البيت الأبيض يوم 4 يوليو: إن كتمان الصين وتسترها عوامل ساهمت في انتشار الوباء.

يشار إلى أن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا حول العالم -حتى صباح اليوم الخميس- 22 مليوناً و412 ألف حالة، فيما تجاوز عدد الوفيات 787 ألفاً.

20 أغسطس 2020 - 1 محرّم 1442
12:10 PM

الاستخبارات الأمريكية.. مسؤولون صينيون كبار أخفوا حقيقة كورونا عن العالم

تقرير حديث لا تزال بعض أقسامه لم تُكشف.. وخطاب "ترامب" عن التستر حاضر

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خالد علي - جدة
8
4,338

كشفت الاستخبارات الأمريكية، في تقرير حديث، أن مسؤولين صينيين كباراً أخفوا معلومات حول فيروس كورونا "كوفيد-19" ومدى خطورته لعدة أسابيع منذ اكتشافهم للفيروس في مطلع شهر يناير الماضي.

وخلص تقرير الاستخبارات الأمريكية الذي صدر في وقت متأخر، أمس الأربعاء، إلى أن المسؤولين الكبار في مدينة ووهان التي اندلع منها الفيروس أبقوا الأمر سراً، ولم يتم إبلاغ الحكومة الصينية المركزية في بكين.

ونقلت تقارير أمريكية عن مسؤولين أمريكيين، أن الاستخبارات توصلت إلى نتيجة أكثر دقة، وأن المسؤولين الصينيين المحليين ارتكبوا خطأ فادحاً بإخفاء المعلومات وخطورة الفيروس.

وأشارت التقارير الأمريكية إلى أن بعض الأقسام في ملف تحقيق الاستخبارات الأمريكية لم يتم كشفها، لكن التسريبات أشارت إلى أن مسؤولين كباراً في حكومة بكين كانوا يتدافعون للحصول على البيانات من المسؤولين المحليين في المقاطعة التي انتشر فيها الفيروس، ولعبوا دوراً في التعتيم على تفشي المرض من خلال حجب المعلومات عن منظمة الصحة العالمية.

ولا يتعارض التقييم الجديد مع انتقادات إدارة "ترامب" للصين، حيث قال "ترامب" في خطاب ألقاه في البيت الأبيض يوم 4 يوليو: إن كتمان الصين وتسترها عوامل ساهمت في انتشار الوباء.

يشار إلى أن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا حول العالم -حتى صباح اليوم الخميس- 22 مليوناً و412 ألف حالة، فيما تجاوز عدد الوفيات 787 ألفاً.

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