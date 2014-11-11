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النصر: إقالة الحارثي.. و"ابن عبود" مديراً للكرة

أصدر صفوان السويكت رئيس نادي النصر قراراً يقضي بتعيين عايض عبود القحطاني مديراً لكرة القدم خلفاً لمحسن الحارثي.

وقدمت إدارة النصر شكرها للحارثي على جهوده التي قام بها خلال فترة عمله متمنية له التوفيق.

وسبق للقحطاني أن عمل إدارياً لشؤون اللاعبين في المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، وكان ضمن الطاقم الإداري الذي ساهم في تأهل المنتخب السعودي إلى مونديال روسيا 2018.

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النصر: إقالة الحارثي.. و"ابن عبود" مديراً للكرة
سبق

أصدر صفوان السويكت رئيس نادي النصر قراراً يقضي بتعيين عايض عبود القحطاني مديراً لكرة القدم خلفاً لمحسن الحارثي.

وقدمت إدارة النصر شكرها للحارثي على جهوده التي قام بها خلال فترة عمله متمنية له التوفيق.

وسبق للقحطاني أن عمل إدارياً لشؤون اللاعبين في المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، وكان ضمن الطاقم الإداري الذي ساهم في تأهل المنتخب السعودي إلى مونديال روسيا 2018.

11 نوفمبر 2019 - 14 ربيع الأول 1441
11:39 PM

النصر: إقالة الحارثي.. و"ابن عبود" مديراً للكرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدر صفوان السويكت رئيس نادي النصر قراراً يقضي بتعيين عايض عبود القحطاني مديراً لكرة القدم خلفاً لمحسن الحارثي.

وقدمت إدارة النصر شكرها للحارثي على جهوده التي قام بها خلال فترة عمله متمنية له التوفيق.

وسبق للقحطاني أن عمل إدارياً لشؤون اللاعبين في المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، وكان ضمن الطاقم الإداري الذي ساهم في تأهل المنتخب السعودي إلى مونديال روسيا 2018.

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