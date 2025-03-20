النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الفيصل" يدعم خطة الأولمبية الدولية لأولمبياد طوكيو 2020

حث اللاعبين واللاعبات على البقاء بالمنزل وتنفيذ تعليمات وزارة الصحة

بحضور رئيس مجلس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل والدكتور توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، عقدت اللجنة الأولمبية الدولية اليوم اجتماعًا، عن بعد جمع الأولمبية الدولية بممثلي اللجان الأولمبية الآسيوية لمناقشة التطورات المصاحبة لفيروس كورونا (covDi9) واستعدادات اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020 لمواجهة هذا التحدي الذي تعمل اللجنة الأولمبية الدولية على تجاوزه بالتعاون مع منظمة الصحة الدولية وكافة اللجان الأعضاء.

وقد أعرب الأمير عبدالعزيز خلال الاجتماع عن دعم اللجنة الأولمبية العربية السعودية لجهود اللجنة الأولمبية الدولية لتجاوز هذه المرحلة، مؤكدًا ضرورة التضامن مع اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو2020 بالعمل بشكل آمن مع اتباع إرشادات منظمة الصحة الدولية متمنيًا أن تكون الألعاب الأولمبية القادمة المحطة التي يحتفل من خلالها العالم أجمع بعبور هذه الأزمة.

وفيما يخص الرياضيين السعوديين، حث الأمير عبدالعزيز جميع اللاعبين واللاعبات على البقاء بالمنزل ومواصلة التمارين مع الالتزام بإرشادات وزارة الصحة السعودية والجهات المعنية.

وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز الفيصل فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
"الفيصل" يدعم خطة الأولمبية الدولية لأولمبياد طوكيو 2020
سبق

بحضور رئيس مجلس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل والدكتور توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، عقدت اللجنة الأولمبية الدولية اليوم اجتماعًا، عن بعد جمع الأولمبية الدولية بممثلي اللجان الأولمبية الآسيوية لمناقشة التطورات المصاحبة لفيروس كورونا (covDi9) واستعدادات اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020 لمواجهة هذا التحدي الذي تعمل اللجنة الأولمبية الدولية على تجاوزه بالتعاون مع منظمة الصحة الدولية وكافة اللجان الأعضاء.

وقد أعرب الأمير عبدالعزيز خلال الاجتماع عن دعم اللجنة الأولمبية العربية السعودية لجهود اللجنة الأولمبية الدولية لتجاوز هذه المرحلة، مؤكدًا ضرورة التضامن مع اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو2020 بالعمل بشكل آمن مع اتباع إرشادات منظمة الصحة الدولية متمنيًا أن تكون الألعاب الأولمبية القادمة المحطة التي يحتفل من خلالها العالم أجمع بعبور هذه الأزمة.

وفيما يخص الرياضيين السعوديين، حث الأمير عبدالعزيز جميع اللاعبين واللاعبات على البقاء بالمنزل ومواصلة التمارين مع الالتزام بإرشادات وزارة الصحة السعودية والجهات المعنية.

20 مارس 2020 - 25 رجب 1441
01:16 AM

"الفيصل" يدعم خطة الأولمبية الدولية لأولمبياد طوكيو 2020

حث اللاعبين واللاعبات على البقاء بالمنزل وتنفيذ تعليمات وزارة الصحة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
181

بحضور رئيس مجلس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل والدكتور توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، عقدت اللجنة الأولمبية الدولية اليوم اجتماعًا، عن بعد جمع الأولمبية الدولية بممثلي اللجان الأولمبية الآسيوية لمناقشة التطورات المصاحبة لفيروس كورونا (covDi9) واستعدادات اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020 لمواجهة هذا التحدي الذي تعمل اللجنة الأولمبية الدولية على تجاوزه بالتعاون مع منظمة الصحة الدولية وكافة اللجان الأعضاء.

وقد أعرب الأمير عبدالعزيز خلال الاجتماع عن دعم اللجنة الأولمبية العربية السعودية لجهود اللجنة الأولمبية الدولية لتجاوز هذه المرحلة، مؤكدًا ضرورة التضامن مع اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو2020 بالعمل بشكل آمن مع اتباع إرشادات منظمة الصحة الدولية متمنيًا أن تكون الألعاب الأولمبية القادمة المحطة التي يحتفل من خلالها العالم أجمع بعبور هذه الأزمة.

وفيما يخص الرياضيين السعوديين، حث الأمير عبدالعزيز جميع اللاعبين واللاعبات على البقاء بالمنزل ومواصلة التمارين مع الالتزام بإرشادات وزارة الصحة السعودية والجهات المعنية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,402
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
12,936
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,815
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,039

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة