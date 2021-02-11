بلدية غميقة تكثف جولاتها الرقابية للحد من تفشي فيروس كورونا

أسفرت عن إغلاق ٨ منشآت تجارية مخالفة للتدابير الاحترازية

نفذت بلدية مركز غميقة بمحافظة الليث ممثلة في إدارة الخدمات والرقابة الصحية خلال هذا الأسبوع، ٢١٠ جولة رقابية على المراكز والمحالّ التجارية والمطاعم وقاعات الأفراح والمحطات التجارية، أسفرت عن إغلاق ٨ منشآت تجارية مخالفة للتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

وأوضح رئيس بلدية غميقة المهندس عبدالله بن شامي السيد، أن الفرق الرقابة رصدت خلال الجولات ٢٢ مخالفة لمحلات لم تتقيد بتوفير كاشف حرارة لقياس درجة حرارة الجسم للزبائن والعاملين قبل دخولهم للمحال، وعدم وضع ملصقات توضح ترك مسافة كافية بين المتسوقين، وعدم تعقيم وتنظيف عربات التسوق قبل وبعد الاستخدام وعدم التقيد بلبس الكمام.

وبين بن شامي أن الفرق الرقابية مستمرة في تكثيف جولاتها الميدانية للرقابة على جميع المنشآت على مدار الساعة، مشدداً على أنه لن يتم التهاون مع المنشآت المخالفة، وسيتم تطبيق العقوبات بحقها، حاثًّا المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن مخالفات الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا عبر خدمة البلاغات الموحدة 940.