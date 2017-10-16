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النيابة: إحالة مواطن رمى زوجته بمطرقة إلى المحكمة

طالبت بتطبيق أشد العقوبات بحقه لوجود سوابق اعتداء

طالبت النيابة العامة بتطبيق أشد العقوبات بحق مواطن رصدته الكاميرات يرمى زوجته بمطرقة؛ كادت أن تصيب رأسها، في أثناء انتظارها سائقها أمام المنزل.

وقال مصدر مطلع: إن النيابة أحالت ملف القضية إلى المحكمة المختصة، وطالبت بتشديد العقوبة على المتهم لوجود سوابق اعتداءٍ وأحكامٍ ضدّه.

النيابة العامة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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النيابة: إحالة مواطن رمى زوجته بمطرقة إلى المحكمة
سبق

طالبت النيابة العامة بتطبيق أشد العقوبات بحق مواطن رصدته الكاميرات يرمى زوجته بمطرقة؛ كادت أن تصيب رأسها، في أثناء انتظارها سائقها أمام المنزل.

وقال مصدر مطلع: إن النيابة أحالت ملف القضية إلى المحكمة المختصة، وطالبت بتشديد العقوبة على المتهم لوجود سوابق اعتداءٍ وأحكامٍ ضدّه.

16 أكتوبر 2019 - 17 صفر 1441
08:32 AM

النيابة: إحالة مواطن رمى زوجته بمطرقة إلى المحكمة

طالبت بتطبيق أشد العقوبات بحقه لوجود سوابق اعتداء

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
13
7,567

طالبت النيابة العامة بتطبيق أشد العقوبات بحق مواطن رصدته الكاميرات يرمى زوجته بمطرقة؛ كادت أن تصيب رأسها، في أثناء انتظارها سائقها أمام المنزل.

وقال مصدر مطلع: إن النيابة أحالت ملف القضية إلى المحكمة المختصة، وطالبت بتشديد العقوبة على المتهم لوجود سوابق اعتداءٍ وأحكامٍ ضدّه.

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