سلطنة عُمان.. 144 إصابة جديدة بكورونا ترفع الإجمالي إلى 1410 حالة
وزارة الصحة: عدد الوفيات 7 حالات إضافة إلى تسجيل 238 حالة تعافٍ
أعلنت #وزارة_الصحة في سلطنة عُمان، اليوم، تسجيل (144) إصابة جديدة بمرض فيروس #كورونا (كوفيد-19)؛ منها (58) حالة لعُمانيين، و(86) حالة لغير عُمانيين.
وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (1410) حالات وعدد الوفيات (7)، وتود الوزارة التأكيد أن (238) حالة تماثلت للشفاء.
سلطنة عمان
فيروس كورونا الجديد
سلطنة عُمان.. 144 إصابة جديدة بكورونا ترفع الإجمالي إلى 1410 حالة
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-04-20
أعلنت #وزارة_الصحة في سلطنة عُمان، اليوم، تسجيل (144) إصابة جديدة بمرض فيروس #كورونا (كوفيد-19)؛ منها (58) حالة لعُمانيين، و(86) حالة لغير عُمانيين.
وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (1410) حالات وعدد الوفيات (7)، وتود الوزارة التأكيد أن (238) حالة تماثلت للشفاء.
20 إبريل 2020 - 27 شعبان 1441
09:55 AM
سلطنة عُمان.. 144 إصابة جديدة بكورونا ترفع الإجمالي إلى 1410 حالة
وزارة الصحة: عدد الوفيات 7 حالات إضافة إلى تسجيل 238 حالة تعافٍ
أعلنت #وزارة_الصحة في سلطنة عُمان، اليوم، تسجيل (144) إصابة جديدة بمرض فيروس #كورونا (كوفيد-19)؛ منها (58) حالة لعُمانيين، و(86) حالة لغير عُمانيين.
وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (1410) حالات وعدد الوفيات (7)، وتود الوزارة التأكيد أن (238) حالة تماثلت للشفاء.