سلطنة عُمان.. 144 إصابة جديدة بكورونا ترفع الإجمالي إلى 1410 حالة

وزارة الصحة: عدد الوفيات 7 حالات إضافة إلى تسجيل 238 حالة تعافٍ

أعلنت #وزارة_الصحة في سلطنة عُمان، اليوم، تسجيل (144) إصابة جديدة بمرض فيروس #كورونا (كوفيد-19)؛ منها (58) حالة لعُمانيين، و(86) حالة لغير عُمانيين.

وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (1410) حالات وعدد الوفيات (7)، وتود الوزارة التأكيد أن (238) حالة تماثلت للشفاء.