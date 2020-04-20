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سلطنة عُمان.. 144 إصابة جديدة بكورونا ترفع الإجمالي إلى 1410 حالة

وزارة الصحة: عدد الوفيات 7 حالات إضافة إلى تسجيل 238 حالة تعافٍ

أعلنت #وزارة_الصحة في سلطنة عُمان، اليوم، تسجيل (144) إصابة جديدة بمرض فيروس #كورونا (كوفيد-19)؛ منها (58) حالة لعُمانيين، و(86) حالة لغير عُمانيين.

وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (1410) حالات وعدد الوفيات (7)، وتود الوزارة التأكيد أن (238) حالة تماثلت للشفاء.

سلطنة عمان فيروس كورونا الجديد

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سلطنة عُمان.. 144 إصابة جديدة بكورونا ترفع الإجمالي إلى 1410 حالة
سبق

أعلنت #وزارة_الصحة في سلطنة عُمان، اليوم، تسجيل (144) إصابة جديدة بمرض فيروس #كورونا (كوفيد-19)؛ منها (58) حالة لعُمانيين، و(86) حالة لغير عُمانيين.

وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (1410) حالات وعدد الوفيات (7)، وتود الوزارة التأكيد أن (238) حالة تماثلت للشفاء.

20 إبريل 2020 - 27 شعبان 1441
09:55 AM

سلطنة عُمان.. 144 إصابة جديدة بكورونا ترفع الإجمالي إلى 1410 حالة

وزارة الصحة: عدد الوفيات 7 حالات إضافة إلى تسجيل 238 حالة تعافٍ

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت #وزارة_الصحة في سلطنة عُمان، اليوم، تسجيل (144) إصابة جديدة بمرض فيروس #كورونا (كوفيد-19)؛ منها (58) حالة لعُمانيين، و(86) حالة لغير عُمانيين.

وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (1410) حالات وعدد الوفيات (7)، وتود الوزارة التأكيد أن (238) حالة تماثلت للشفاء.

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