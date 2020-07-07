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"شرطة الرياض" تطيح بعصابة الـ 5 بعد جريمتَي سلب بحيي الوزارات والبطحاء

المتحدث الإعلامي: تم اتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالتهم إلى النيابة العامة

أعلنت شرطة منطقة الرياض، اليوم، القبض على خمسة أشخاص لتورطهم في ارتكاب جريمتَي سلب بحيي الوزارات والبطحاء.

تفصيلاً، صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، بأن الجهة الأمنية المختصة بجرائم الاعتداء على الأموال، تمكنت -بفضل الله- من القبض على خمسة أشخاص (ثلاثة مواطنين ويمنيين اثنين جميعهم في العقد الثاني من العمر)، لتورطهم في ارتكاب جريمتَي سلب، تمثلت الأولى بدخول سكن مقيم (باكستاني الجنسية) بحي الوزارات، وسلب مبلغ مالي قدره (12,000) ريال تحت التهديد بالسلاح الأبيض، وتمثلت الجريمة الثانية باعتدائهم على مقيم (سوداني الجنسية) بحي البطحاء وسلب ما بحوزته من نقود ومقتنيات.

وجرى توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.

شرطة الرياض الجهات الأمنية الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"شرطة الرياض" تطيح بعصابة الـ 5 بعد جريمتَي سلب بحيي الوزارات والبطحاء
سبق

أعلنت شرطة منطقة الرياض، اليوم، القبض على خمسة أشخاص لتورطهم في ارتكاب جريمتَي سلب بحيي الوزارات والبطحاء.

تفصيلاً، صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، بأن الجهة الأمنية المختصة بجرائم الاعتداء على الأموال، تمكنت -بفضل الله- من القبض على خمسة أشخاص (ثلاثة مواطنين ويمنيين اثنين جميعهم في العقد الثاني من العمر)، لتورطهم في ارتكاب جريمتَي سلب، تمثلت الأولى بدخول سكن مقيم (باكستاني الجنسية) بحي الوزارات، وسلب مبلغ مالي قدره (12,000) ريال تحت التهديد بالسلاح الأبيض، وتمثلت الجريمة الثانية باعتدائهم على مقيم (سوداني الجنسية) بحي البطحاء وسلب ما بحوزته من نقود ومقتنيات.

وجرى توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.

07 يوليو 2020 - 16 ذو القعدة 1441
01:13 PM

"شرطة الرياض" تطيح بعصابة الـ 5 بعد جريمتَي سلب بحيي الوزارات والبطحاء

المتحدث الإعلامي: تم اتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالتهم إلى النيابة العامة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت شرطة منطقة الرياض، اليوم، القبض على خمسة أشخاص لتورطهم في ارتكاب جريمتَي سلب بحيي الوزارات والبطحاء.

تفصيلاً، صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، بأن الجهة الأمنية المختصة بجرائم الاعتداء على الأموال، تمكنت -بفضل الله- من القبض على خمسة أشخاص (ثلاثة مواطنين ويمنيين اثنين جميعهم في العقد الثاني من العمر)، لتورطهم في ارتكاب جريمتَي سلب، تمثلت الأولى بدخول سكن مقيم (باكستاني الجنسية) بحي الوزارات، وسلب مبلغ مالي قدره (12,000) ريال تحت التهديد بالسلاح الأبيض، وتمثلت الجريمة الثانية باعتدائهم على مقيم (سوداني الجنسية) بحي البطحاء وسلب ما بحوزته من نقود ومقتنيات.

وجرى توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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