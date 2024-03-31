النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"آل غروي" يحتفون بتقاعد محمد بعد ثلاثين عامًا في القوات البحرية

في مساء عاطر جميل، أقامت عائلة الغروي، حفل تكريم محمد بن إبراهيم الغروي بمناسبة تقاعده من السلك العسكري، بعد أن قضى أكثر من ٣٠ عامًا في ميدان العز والشرف في الخدمة بالقوات البحرية الملكية السعودية؟

وشاركهم أصدقاء ومحبو المحتفى به وقدّموا له العديد من الدروع والهدايا التذكارية تكريمًا لما قضاه في خدمة الدين والوطن.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
"آل غروي" يحتفون بتقاعد محمد بعد ثلاثين عامًا في القوات البحرية
سبق

في مساء عاطر جميل، أقامت عائلة الغروي، حفل تكريم محمد بن إبراهيم الغروي بمناسبة تقاعده من السلك العسكري، بعد أن قضى أكثر من ٣٠ عامًا في ميدان العز والشرف في الخدمة بالقوات البحرية الملكية السعودية؟

وشاركهم أصدقاء ومحبو المحتفى به وقدّموا له العديد من الدروع والهدايا التذكارية تكريمًا لما قضاه في خدمة الدين والوطن.

31 مارس 2019 - 24 رجب 1440
11:40 AM

"آل غروي" يحتفون بتقاعد محمد بعد ثلاثين عامًا في القوات البحرية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,248

في مساء عاطر جميل، أقامت عائلة الغروي، حفل تكريم محمد بن إبراهيم الغروي بمناسبة تقاعده من السلك العسكري، بعد أن قضى أكثر من ٣٠ عامًا في ميدان العز والشرف في الخدمة بالقوات البحرية الملكية السعودية؟

وشاركهم أصدقاء ومحبو المحتفى به وقدّموا له العديد من الدروع والهدايا التذكارية تكريمًا لما قضاه في خدمة الدين والوطن.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
19,918
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
28,178
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
17,053
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
29,877

كاريكاتير

هُنا يُصنع التحريض

المقالات

قدِّم الغشيم والحَقْ به..!

قدِّم الغشيم والحَقْ به..!

عبدالرحمن المرشد
الخطباء يحذرون من العمالة السائبة!

الخطباء يحذرون من العمالة السائبة!

صالح مطر الغامدي
الإدارة وما أدراك ما الإدارة..!

الإدارة وما أدراك ما الإدارة..!

منى الرشيدي
حارِبوها فإنها "نتنة"

حارِبوها فإنها "نتنة"

سلطان رديف
النقل السريع..!!

النقل السريع..!!

محمد الصيـعري
دموع صديقي العربي.. تعلمتُ منها الكثير

دموع صديقي العربي.. تعلمتُ منها الكثير

ماجد البريكان
المستوى السادس.. حُلمٌ طال انتظاره!!

المستوى السادس.. حُلمٌ طال انتظاره!!

ساير المنيعي
تسريبات "الصرف" السياسي..!

تسريبات "الصرف" السياسي..!

عبدالغني الشيخ
كيف تصنع هيبتك؟

كيف تصنع هيبتك؟

صالح المسلّم
صناعة النفوذ

صناعة النفوذ

سلطان رديف

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة