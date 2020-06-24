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الإنارة تستهلك 10% من الطاقة الكهربائية للمنزل.. وهذه نصائح الترشيد

"كفاءة" تشدد على ضرورة اختيار المصابيح الموفرة

قدّم البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة"، خمس نصائح يمكن من خلالها تخفيض استهلاك الإنارة من الكهرباء؛ حيث تكلف ما مقداره 10% من طاقة المنزل، ويتعين على المستهلك اختيار المنتج ذي اللون "الأخضر" لضمان التوفير.

وتمثلت النصيحة الأولى في اختيار مصابيح "LED" التي تعتبر الأعلى كفاءة والأقل استهلاكاً للطاقة الكهربائية، ويمكن التعرف على الإنارة الأعلى في الكفاءة من خلال ملصق بطاقة كفاءة الطاقة.

وتضمنت النصيحة الثانية استشارة مكتب هندسي عند توزيع الإنارة، والثالثة تعلقت باستخدام تقنية الحساسات التي تتحكم بتشغيل وإطفاء الإنارة، في حين جاءت النصيحة الرابعة بضرورة إطفاء الإنارة عند مغادرة المكان.

وركزت النصيحة الخامسة على التشديد على الاستفادة من الإنارة الطبيعية خلال النهار بقدر الإمكان.

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الإنارة تستهلك 10% من الطاقة الكهربائية للمنزل.. وهذه نصائح الترشيد
سبق

قدّم البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة"، خمس نصائح يمكن من خلالها تخفيض استهلاك الإنارة من الكهرباء؛ حيث تكلف ما مقداره 10% من طاقة المنزل، ويتعين على المستهلك اختيار المنتج ذي اللون "الأخضر" لضمان التوفير.

وتمثلت النصيحة الأولى في اختيار مصابيح "LED" التي تعتبر الأعلى كفاءة والأقل استهلاكاً للطاقة الكهربائية، ويمكن التعرف على الإنارة الأعلى في الكفاءة من خلال ملصق بطاقة كفاءة الطاقة.

وتضمنت النصيحة الثانية استشارة مكتب هندسي عند توزيع الإنارة، والثالثة تعلقت باستخدام تقنية الحساسات التي تتحكم بتشغيل وإطفاء الإنارة، في حين جاءت النصيحة الرابعة بضرورة إطفاء الإنارة عند مغادرة المكان.

وركزت النصيحة الخامسة على التشديد على الاستفادة من الإنارة الطبيعية خلال النهار بقدر الإمكان.

24 يونيو 2020 - 3 ذو القعدة 1441
08:41 PM

الإنارة تستهلك 10% من الطاقة الكهربائية للمنزل.. وهذه نصائح الترشيد

"كفاءة" تشدد على ضرورة اختيار المصابيح الموفرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قدّم البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة"، خمس نصائح يمكن من خلالها تخفيض استهلاك الإنارة من الكهرباء؛ حيث تكلف ما مقداره 10% من طاقة المنزل، ويتعين على المستهلك اختيار المنتج ذي اللون "الأخضر" لضمان التوفير.

وتمثلت النصيحة الأولى في اختيار مصابيح "LED" التي تعتبر الأعلى كفاءة والأقل استهلاكاً للطاقة الكهربائية، ويمكن التعرف على الإنارة الأعلى في الكفاءة من خلال ملصق بطاقة كفاءة الطاقة.

وتضمنت النصيحة الثانية استشارة مكتب هندسي عند توزيع الإنارة، والثالثة تعلقت باستخدام تقنية الحساسات التي تتحكم بتشغيل وإطفاء الإنارة، في حين جاءت النصيحة الرابعة بضرورة إطفاء الإنارة عند مغادرة المكان.

وركزت النصيحة الخامسة على التشديد على الاستفادة من الإنارة الطبيعية خلال النهار بقدر الإمكان.

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