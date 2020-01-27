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"ملتقى السجون الثاني" يستعرض 22 ورقة عمل للنقاش بجدة

انطلق اليوم برعاية اللواء الأسمري ويستمر حتى الغد

رعى مدير عام السجون اللواء محمد بن علي الأسمري، اليوم، الملتقى الثاني للتأهيل والإصلاح للمديرية العامة للسجون بجدة، وذلك لمناقشة أكثر من 22 ورقة عمل خلال يومين متتاليين بحضور مديري شعب وأقسام التأهيل والإصلاح في سجون مناطق المملكة، والذي تنظمه مديرية السجون بمنطقة مكة المكرمة.

وجاء الملتقى بعنوان "التطوير من خلال شركاء النجاح" وأقيم في مركز "ثقة" بإدارة سجن بريمان بمحافظة جدة، وجرى مناقشة 15 ورقة عمل في اليوم الأول تضمنت عرض النموذج التشغيلي للمديرية العامة للسجون، ومركز فجر التأهيلي، ومركز تدريب وتأهيل النزيلات، ودور الأخصائي الاجتماعي، بالإضافة إلى الرعاية النفسية في المؤسسات الإصلاحية لاضطراب كرب ما بعد الصدمة، إلى جانب ورقة منصة إلكترونية لتوظيف نزلاء ثقة، والبرامج والأنشطة ودورها في الإدماج المجتمعي.

وتضمنت ورقة عمل برنامج التشغيل في السجون والتحديات التي تواجه السجون في الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية وبرامج التدريب والتعليم التي تعيق التأهيل والإصلاح وطرق معالجتها، والحقوق المالية للنزلاء من أجور التشغيل والمكافآت، وتمكين التقنية لتسهيل أعمال برامج التأهيل والإصلاح.

ويناقش الملتقى غداً سبع أوراق عمل مع عدد من الجهات والمؤسسات الحكومية ممن لهم علاقة شراكة مع السجون مثل التعليم والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني والصحة وتراحم.

وسيتم مناقشة موضوع التدريب في السجون، والتعليم وتطوير الخدمات الصحية، عمل وزارة الصحة.


وفي ختام الملتقى سينظم برنامج زيارة ميدانية للاطلاع على المراكز التأهيلية الحديثة التي تعنى بتقديم برامج إصلاحية نوعية والمتمثلة في برامج ثقة وإشراقة وقويم.

جدة مدير عام السجون محمد الأسمري الملتقى الثاني للتأهيل والإصلاح المديرية العامة للسجون بجدة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"ملتقى السجون الثاني" يستعرض 22 ورقة عمل للنقاش بجدة
سبق

رعى مدير عام السجون اللواء محمد بن علي الأسمري، اليوم، الملتقى الثاني للتأهيل والإصلاح للمديرية العامة للسجون بجدة، وذلك لمناقشة أكثر من 22 ورقة عمل خلال يومين متتاليين بحضور مديري شعب وأقسام التأهيل والإصلاح في سجون مناطق المملكة، والذي تنظمه مديرية السجون بمنطقة مكة المكرمة.

وجاء الملتقى بعنوان "التطوير من خلال شركاء النجاح" وأقيم في مركز "ثقة" بإدارة سجن بريمان بمحافظة جدة، وجرى مناقشة 15 ورقة عمل في اليوم الأول تضمنت عرض النموذج التشغيلي للمديرية العامة للسجون، ومركز فجر التأهيلي، ومركز تدريب وتأهيل النزيلات، ودور الأخصائي الاجتماعي، بالإضافة إلى الرعاية النفسية في المؤسسات الإصلاحية لاضطراب كرب ما بعد الصدمة، إلى جانب ورقة منصة إلكترونية لتوظيف نزلاء ثقة، والبرامج والأنشطة ودورها في الإدماج المجتمعي.

وتضمنت ورقة عمل برنامج التشغيل في السجون والتحديات التي تواجه السجون في الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية وبرامج التدريب والتعليم التي تعيق التأهيل والإصلاح وطرق معالجتها، والحقوق المالية للنزلاء من أجور التشغيل والمكافآت، وتمكين التقنية لتسهيل أعمال برامج التأهيل والإصلاح.

ويناقش الملتقى غداً سبع أوراق عمل مع عدد من الجهات والمؤسسات الحكومية ممن لهم علاقة شراكة مع السجون مثل التعليم والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني والصحة وتراحم.

وسيتم مناقشة موضوع التدريب في السجون، والتعليم وتطوير الخدمات الصحية، عمل وزارة الصحة.


وفي ختام الملتقى سينظم برنامج زيارة ميدانية للاطلاع على المراكز التأهيلية الحديثة التي تعنى بتقديم برامج إصلاحية نوعية والمتمثلة في برامج ثقة وإشراقة وقويم.

27 يناير 2020 - 2 جمادى الآخر 1441
10:30 PM

"ملتقى السجون الثاني" يستعرض 22 ورقة عمل للنقاش بجدة

انطلق اليوم برعاية اللواء الأسمري ويستمر حتى الغد

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عبدالله الراجحي - جدة
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رعى مدير عام السجون اللواء محمد بن علي الأسمري، اليوم، الملتقى الثاني للتأهيل والإصلاح للمديرية العامة للسجون بجدة، وذلك لمناقشة أكثر من 22 ورقة عمل خلال يومين متتاليين بحضور مديري شعب وأقسام التأهيل والإصلاح في سجون مناطق المملكة، والذي تنظمه مديرية السجون بمنطقة مكة المكرمة.

وجاء الملتقى بعنوان "التطوير من خلال شركاء النجاح" وأقيم في مركز "ثقة" بإدارة سجن بريمان بمحافظة جدة، وجرى مناقشة 15 ورقة عمل في اليوم الأول تضمنت عرض النموذج التشغيلي للمديرية العامة للسجون، ومركز فجر التأهيلي، ومركز تدريب وتأهيل النزيلات، ودور الأخصائي الاجتماعي، بالإضافة إلى الرعاية النفسية في المؤسسات الإصلاحية لاضطراب كرب ما بعد الصدمة، إلى جانب ورقة منصة إلكترونية لتوظيف نزلاء ثقة، والبرامج والأنشطة ودورها في الإدماج المجتمعي.

وتضمنت ورقة عمل برنامج التشغيل في السجون والتحديات التي تواجه السجون في الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية وبرامج التدريب والتعليم التي تعيق التأهيل والإصلاح وطرق معالجتها، والحقوق المالية للنزلاء من أجور التشغيل والمكافآت، وتمكين التقنية لتسهيل أعمال برامج التأهيل والإصلاح.

ويناقش الملتقى غداً سبع أوراق عمل مع عدد من الجهات والمؤسسات الحكومية ممن لهم علاقة شراكة مع السجون مثل التعليم والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني والصحة وتراحم.

وسيتم مناقشة موضوع التدريب في السجون، والتعليم وتطوير الخدمات الصحية، عمل وزارة الصحة.


وفي ختام الملتقى سينظم برنامج زيارة ميدانية للاطلاع على المراكز التأهيلية الحديثة التي تعنى بتقديم برامج إصلاحية نوعية والمتمثلة في برامج ثقة وإشراقة وقويم.

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