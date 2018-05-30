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الأسبوع في 10 صور: "سبايدر مان" يظهر في روسيا.. والقمر العملاق يتألق في سماء دول عدة

في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. فمن مَشاهد القمر العملاق التي زينت سماوات بلدان عدة إلى ثوران بركان جبل نيراجونجو في الكونغو.. والمزيد تجدونه في الصور:


1- لا، ليس كينج كونج.. قرد من فصيلة الجبون يسير وسط نماذج مصغرة للمركبات في حديقة حيوان بالقرم



2- حصان يعبر بصعوبة وسط الأوحال والفيضان الذي أحدثه إعصار ياس في الهند



3- الأدخنة تتصاعد من سفينة محترقة قبالة سواحل كولومبو بسريلانكا



4- عمال الإنقاذ يحاولون العثور على ناجين من حادث تحطم تلفريك بشمال إيطاليا



5- نساء فلسطينيات يمشين بجوار أنقاض برج الشروق في غزة الذي استهدفه طيران الاحتلال الإسرائيلي



6- راقصون يرتدون أزياء "سبايدر مان" يؤدون عرضهم في مترو أنفاق سانت بطرسبرج في روسيا



7- قوس قزح يزين سماء مدينة ناجيكانيزسا بالمجر



8- القمر العملاق يتألق من خلف معبد بوسيدون في كيب سونيون باليونان



9- خسوف جزئي للقمر فوق ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا



10- بركان جبل نيراجونجو يشعل سماء الكونغو الديمقراطية بالنيران والدخان





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الأسبوع في 10 صور: "سبايدر مان" يظهر في روسيا.. والقمر العملاق يتألق في سماء دول عدة
سبق

في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. فمن مَشاهد القمر العملاق التي زينت سماوات بلدان عدة إلى ثوران بركان جبل نيراجونجو في الكونغو.. والمزيد تجدونه في الصور:


1- لا، ليس كينج كونج.. قرد من فصيلة الجبون يسير وسط نماذج مصغرة للمركبات في حديقة حيوان بالقرم



2- حصان يعبر بصعوبة وسط الأوحال والفيضان الذي أحدثه إعصار ياس في الهند



3- الأدخنة تتصاعد من سفينة محترقة قبالة سواحل كولومبو بسريلانكا



4- عمال الإنقاذ يحاولون العثور على ناجين من حادث تحطم تلفريك بشمال إيطاليا



5- نساء فلسطينيات يمشين بجوار أنقاض برج الشروق في غزة الذي استهدفه طيران الاحتلال الإسرائيلي



6- راقصون يرتدون أزياء "سبايدر مان" يؤدون عرضهم في مترو أنفاق سانت بطرسبرج في روسيا



7- قوس قزح يزين سماء مدينة ناجيكانيزسا بالمجر



8- القمر العملاق يتألق من خلف معبد بوسيدون في كيب سونيون باليونان



9- خسوف جزئي للقمر فوق ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا



10- بركان جبل نيراجونجو يشعل سماء الكونغو الديمقراطية بالنيران والدخان





30 مايو 2021 - 18 شوّال 1442
01:58 AM

الأسبوع في 10 صور: "سبايدر مان" يظهر في روسيا.. والقمر العملاق يتألق في سماء دول عدة

A A A
ياسر نجدي - الرياض
0
1,170

في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. فمن مَشاهد القمر العملاق التي زينت سماوات بلدان عدة إلى ثوران بركان جبل نيراجونجو في الكونغو.. والمزيد تجدونه في الصور:


1- لا، ليس كينج كونج.. قرد من فصيلة الجبون يسير وسط نماذج مصغرة للمركبات في حديقة حيوان بالقرم



2- حصان يعبر بصعوبة وسط الأوحال والفيضان الذي أحدثه إعصار ياس في الهند



3- الأدخنة تتصاعد من سفينة محترقة قبالة سواحل كولومبو بسريلانكا



4- عمال الإنقاذ يحاولون العثور على ناجين من حادث تحطم تلفريك بشمال إيطاليا



5- نساء فلسطينيات يمشين بجوار أنقاض برج الشروق في غزة الذي استهدفه طيران الاحتلال الإسرائيلي



6- راقصون يرتدون أزياء "سبايدر مان" يؤدون عرضهم في مترو أنفاق سانت بطرسبرج في روسيا



7- قوس قزح يزين سماء مدينة ناجيكانيزسا بالمجر



8- القمر العملاق يتألق من خلف معبد بوسيدون في كيب سونيون باليونان



9- خسوف جزئي للقمر فوق ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا



10- بركان جبل نيراجونجو يشعل سماء الكونغو الديمقراطية بالنيران والدخان





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