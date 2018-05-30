في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. فمن مَشاهد القمر العملاق التي زينت سماوات بلدان عدة إلى ثوران بركان جبل نيراجونجو في الكونغو.. والمزيد تجدونه في الصور: 1- لا، ليس كينج كونج.. قرد من فصيلة الجبون يسير وسط نماذج مصغرة للمركبات في حديقة حيوان بالقرم 2- حصان يعبر بصعوبة وسط الأوحال والفيضان الذي أحدثه إعصار ياس في الهند 3- الأدخنة تتصاعد من سفينة محترقة قبالة سواحل كولومبو بسريلانكا 4- عمال الإنقاذ يحاولون العثور على ناجين من حادث تحطم تلفريك بشمال إيطاليا 5- نساء فلسطينيات يمشين بجوار أنقاض برج الشروق في غزة الذي استهدفه طيران الاحتلال الإسرائيلي 6- راقصون يرتدون أزياء "سبايدر مان" يؤدون عرضهم في مترو أنفاق سانت بطرسبرج في روسيا 7- قوس قزح يزين سماء مدينة ناجيكانيزسا بالمجر 8- القمر العملاق يتألق من خلف معبد بوسيدون في كيب سونيون باليونان 9- خسوف جزئي للقمر فوق ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا 10- بركان جبل نيراجونجو يشعل سماء الكونغو الديمقراطية بالنيران والدخان

الأسبوع في 10 صور: "سبايدر مان" يظهر في روسيا.. والقمر العملاق يتألق في سماء دول عدة ياسر نجدي سبق 2021-05-30 في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. فمن مَشاهد القمر العملاق التي زينت سماوات بلدان عدة إلى ثوران بركان جبل نيراجونجو في الكونغو.. والمزيد تجدونه في الصور:





1- لا، ليس كينج كونج.. قرد من فصيلة الجبون يسير وسط نماذج مصغرة للمركبات في حديقة حيوان بالقرم







2- حصان يعبر بصعوبة وسط الأوحال والفيضان الذي أحدثه إعصار ياس في الهند







3- الأدخنة تتصاعد من سفينة محترقة قبالة سواحل كولومبو بسريلانكا







4- عمال الإنقاذ يحاولون العثور على ناجين من حادث تحطم تلفريك بشمال إيطاليا







5- نساء فلسطينيات يمشين بجوار أنقاض برج الشروق في غزة الذي استهدفه طيران الاحتلال الإسرائيلي







6- راقصون يرتدون أزياء "سبايدر مان" يؤدون عرضهم في مترو أنفاق سانت بطرسبرج في روسيا







7- قوس قزح يزين سماء مدينة ناجيكانيزسا بالمجر







8- القمر العملاق يتألق من خلف معبد بوسيدون في كيب سونيون باليونان







9- خسوف جزئي للقمر فوق ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا







10- بركان جبل نيراجونجو يشعل سماء الكونغو الديمقراطية بالنيران والدخان













30 مايو 2021 - 18 شوّال 1442 01:58 AM

الأسبوع في 10 صور: "سبايدر مان" يظهر في روسيا.. والقمر العملاق يتألق في سماء دول عدة





A A A





1 مشاركة

في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. فمن مَشاهد القمر العملاق التي زينت سماوات بلدان عدة إلى ثوران بركان جبل نيراجونجو في الكونغو.. والمزيد تجدونه في الصور:





1- لا، ليس كينج كونج.. قرد من فصيلة الجبون يسير وسط نماذج مصغرة للمركبات في حديقة حيوان بالقرم







2- حصان يعبر بصعوبة وسط الأوحال والفيضان الذي أحدثه إعصار ياس في الهند







3- الأدخنة تتصاعد من سفينة محترقة قبالة سواحل كولومبو بسريلانكا







4- عمال الإنقاذ يحاولون العثور على ناجين من حادث تحطم تلفريك بشمال إيطاليا







5- نساء فلسطينيات يمشين بجوار أنقاض برج الشروق في غزة الذي استهدفه طيران الاحتلال الإسرائيلي







6- راقصون يرتدون أزياء "سبايدر مان" يؤدون عرضهم في مترو أنفاق سانت بطرسبرج في روسيا







7- قوس قزح يزين سماء مدينة ناجيكانيزسا بالمجر







8- القمر العملاق يتألق من خلف معبد بوسيدون في كيب سونيون باليونان







9- خسوف جزئي للقمر فوق ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا







10- بركان جبل نيراجونجو يشعل سماء الكونغو الديمقراطية بالنيران والدخان











