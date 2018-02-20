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والد "طالبة الدعيثة" المتوفاة: سائق الحافلة تعاطى مادة محظورة

أكد إحالة المتهم إلى النيابة العامة.. وتوعد بالتمسك بحقه

أكد خليل الحربي والد "طالبة الدعيثة" المتوفاة، أن سائق الحافلة المدرسية أحيل الى النيابة العامة نظرا لأن القضية أصبحت "جنائية".

وقال "الحربي" لـ"سبق": كشفت نتائج التحاليل أن سائق الحافلة كان يتعاطي مادة محظورة وثبت لدى إدارة المرور بالمدينة المنورة أن سائق الحافلة يتحمل الخطأ بنسبة 100%.

وأضاف: مدير عام التعليم بالمدينة المنورة والشركة المشغلة يتحملان المسؤولية عن وفاة ابنتي ولن أتنازل عن حقي وأستغرب من تصريح المتحدث باسم تعليم المدينة المنورة عندما كان يشيد بسائق الحافلة عند بداية وقوع الحادث.

وكانت "سبق" قد نشرت خبر وفاة الطالبة الماس "طالبة الدعيثة" إثر اصطدام الحافلة المدرسية بإحدى المظلات مما أدى لإصابتها في رأسها ثم وفاتها.

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والد "طالبة الدعيثة" المتوفاة: سائق الحافلة تعاطى مادة محظورة
سبق

أكد خليل الحربي والد "طالبة الدعيثة" المتوفاة، أن سائق الحافلة المدرسية أحيل الى النيابة العامة نظرا لأن القضية أصبحت "جنائية".

وقال "الحربي" لـ"سبق": كشفت نتائج التحاليل أن سائق الحافلة كان يتعاطي مادة محظورة وثبت لدى إدارة المرور بالمدينة المنورة أن سائق الحافلة يتحمل الخطأ بنسبة 100%.

وأضاف: مدير عام التعليم بالمدينة المنورة والشركة المشغلة يتحملان المسؤولية عن وفاة ابنتي ولن أتنازل عن حقي وأستغرب من تصريح المتحدث باسم تعليم المدينة المنورة عندما كان يشيد بسائق الحافلة عند بداية وقوع الحادث.

وكانت "سبق" قد نشرت خبر وفاة الطالبة الماس "طالبة الدعيثة" إثر اصطدام الحافلة المدرسية بإحدى المظلات مما أدى لإصابتها في رأسها ثم وفاتها.

20 فبراير 2018 - 4 جمادى الآخر 1439
04:09 PM

والد "طالبة الدعيثة" المتوفاة: سائق الحافلة تعاطى مادة محظورة

أكد إحالة المتهم إلى النيابة العامة.. وتوعد بالتمسك بحقه

A A A
يوسف سفر - المدينة المنورة
32
56,430

أكد خليل الحربي والد "طالبة الدعيثة" المتوفاة، أن سائق الحافلة المدرسية أحيل الى النيابة العامة نظرا لأن القضية أصبحت "جنائية".

وقال "الحربي" لـ"سبق": كشفت نتائج التحاليل أن سائق الحافلة كان يتعاطي مادة محظورة وثبت لدى إدارة المرور بالمدينة المنورة أن سائق الحافلة يتحمل الخطأ بنسبة 100%.

وأضاف: مدير عام التعليم بالمدينة المنورة والشركة المشغلة يتحملان المسؤولية عن وفاة ابنتي ولن أتنازل عن حقي وأستغرب من تصريح المتحدث باسم تعليم المدينة المنورة عندما كان يشيد بسائق الحافلة عند بداية وقوع الحادث.

وكانت "سبق" قد نشرت خبر وفاة الطالبة الماس "طالبة الدعيثة" إثر اصطدام الحافلة المدرسية بإحدى المظلات مما أدى لإصابتها في رأسها ثم وفاتها.

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