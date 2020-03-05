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"المعجب" يفتتح المقر الجديد لدائرة النيابة بالأحساء

في إطار التحول من المباني المستأجرة إلى "المملوكة"

افتتح النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب اليوم الخميس، مبنى دائرة النيابة العامة بمحافظة الأحساء بمقرها الجديد.

وتجوّل في مبنى الدائرة، واطلع على مرافقه واستمع لشرح كامل عن خطة تشغيل الدائرة ونطاق عملها والخدمات التي توفرها للمواطنين والمقيمين بما يسهم في رفع جودة الإجراءات المتخذة في هذا الشأن وفقاً لتطلعات قيادتنا الرشيدة.

وقال "المعجب"، خلال الافتتاح، إن هذا المشروع هو استمرار لخطة النيابة العامة في التحول من المباني المستأجرة إلى المباني المملوكة، وبما يعزز تحقيق نقلة نوعية على مستوى بيئة العمل الفاعلة، بدعم وتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين وفي ظل رؤية 2030.

جدير بالذكر أن مبنى الدائرة الجديد يضم قاعة اجتماعات وقاعات تدريب ومكاتب إدارية، بالإضافة إلى مرافق خدمية.

سعود بن عبدالله المعجب الأحساء

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المعجب" يفتتح المقر الجديد لدائرة النيابة بالأحساء
سبق

افتتح النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب اليوم الخميس، مبنى دائرة النيابة العامة بمحافظة الأحساء بمقرها الجديد.

وتجوّل في مبنى الدائرة، واطلع على مرافقه واستمع لشرح كامل عن خطة تشغيل الدائرة ونطاق عملها والخدمات التي توفرها للمواطنين والمقيمين بما يسهم في رفع جودة الإجراءات المتخذة في هذا الشأن وفقاً لتطلعات قيادتنا الرشيدة.

وقال "المعجب"، خلال الافتتاح، إن هذا المشروع هو استمرار لخطة النيابة العامة في التحول من المباني المستأجرة إلى المباني المملوكة، وبما يعزز تحقيق نقلة نوعية على مستوى بيئة العمل الفاعلة، بدعم وتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين وفي ظل رؤية 2030.

جدير بالذكر أن مبنى الدائرة الجديد يضم قاعة اجتماعات وقاعات تدريب ومكاتب إدارية، بالإضافة إلى مرافق خدمية.

05 مارس 2020 - 10 رجب 1441
01:51 PM

"المعجب" يفتتح المقر الجديد لدائرة النيابة بالأحساء

في إطار التحول من المباني المستأجرة إلى "المملوكة"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأحساء
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افتتح النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب اليوم الخميس، مبنى دائرة النيابة العامة بمحافظة الأحساء بمقرها الجديد.

وتجوّل في مبنى الدائرة، واطلع على مرافقه واستمع لشرح كامل عن خطة تشغيل الدائرة ونطاق عملها والخدمات التي توفرها للمواطنين والمقيمين بما يسهم في رفع جودة الإجراءات المتخذة في هذا الشأن وفقاً لتطلعات قيادتنا الرشيدة.

وقال "المعجب"، خلال الافتتاح، إن هذا المشروع هو استمرار لخطة النيابة العامة في التحول من المباني المستأجرة إلى المباني المملوكة، وبما يعزز تحقيق نقلة نوعية على مستوى بيئة العمل الفاعلة، بدعم وتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين وفي ظل رؤية 2030.

جدير بالذكر أن مبنى الدائرة الجديد يضم قاعة اجتماعات وقاعات تدريب ومكاتب إدارية، بالإضافة إلى مرافق خدمية.

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