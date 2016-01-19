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"حقوق الإنسان" تُنفذ برنامجًا تدريبيًّا تعريفيًّا بحقوق الطفل الأساسية

بما يشمل "الرعاية والحماية والمستوى المعيشي المناسب والتعليم واللعب"

نفّذت هيئة حقوق الإنسان برنامجًا تدريبيًّا عن بُعد بعنوان "لي الحق"؛ بهدف التعريف بحقوق الطفل الأساسية، "كالحق في الرعاية والحماية، وفي مستوى معيشي مناسب، والمشاركة والتعبير، وفي التعليم، وفي اللعب والاستجمام".

وأكّدت عضو مجلس الهيئة عضو لجنة حقوق الطفل الدكتورة هند بنت خالد خليفة، وعضو لجنة الطفولة بمجلس شؤون الأسرة الدكتورة وفاء السبيل أن حقوق الطفل متكاملة وغير مجزأة، وأن أي إشكال يُعيق التمتع بأحد هذه الحقوق يهدد مبادئ حقوق الطفل.

وتضمّن البرنامج بيانًا بالانتهاكات الحقوقية التي تُمارس على الأطفال بأشكالها المختلفة، وربطها بالنماء والتطور والصحة الجسمية والنفسية، والتطبيق الأمثل للتعامل معها، وذلك من خلال ممارسات عملية تُراعي طبيعة وثقافة المجتمع.

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"حقوق الإنسان" تُنفذ برنامجًا تدريبيًّا تعريفيًّا بحقوق الطفل الأساسية
سبق

نفّذت هيئة حقوق الإنسان برنامجًا تدريبيًّا عن بُعد بعنوان "لي الحق"؛ بهدف التعريف بحقوق الطفل الأساسية، "كالحق في الرعاية والحماية، وفي مستوى معيشي مناسب، والمشاركة والتعبير، وفي التعليم، وفي اللعب والاستجمام".

وأكّدت عضو مجلس الهيئة عضو لجنة حقوق الطفل الدكتورة هند بنت خالد خليفة، وعضو لجنة الطفولة بمجلس شؤون الأسرة الدكتورة وفاء السبيل أن حقوق الطفل متكاملة وغير مجزأة، وأن أي إشكال يُعيق التمتع بأحد هذه الحقوق يهدد مبادئ حقوق الطفل.

وتضمّن البرنامج بيانًا بالانتهاكات الحقوقية التي تُمارس على الأطفال بأشكالها المختلفة، وربطها بالنماء والتطور والصحة الجسمية والنفسية، والتطبيق الأمثل للتعامل معها، وذلك من خلال ممارسات عملية تُراعي طبيعة وثقافة المجتمع.

19 يناير 2022 - 16 جمادى الآخر 1443
03:53 PM

"حقوق الإنسان" تُنفذ برنامجًا تدريبيًّا تعريفيًّا بحقوق الطفل الأساسية

بما يشمل "الرعاية والحماية والمستوى المعيشي المناسب والتعليم واللعب"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نفّذت هيئة حقوق الإنسان برنامجًا تدريبيًّا عن بُعد بعنوان "لي الحق"؛ بهدف التعريف بحقوق الطفل الأساسية، "كالحق في الرعاية والحماية، وفي مستوى معيشي مناسب، والمشاركة والتعبير، وفي التعليم، وفي اللعب والاستجمام".

وأكّدت عضو مجلس الهيئة عضو لجنة حقوق الطفل الدكتورة هند بنت خالد خليفة، وعضو لجنة الطفولة بمجلس شؤون الأسرة الدكتورة وفاء السبيل أن حقوق الطفل متكاملة وغير مجزأة، وأن أي إشكال يُعيق التمتع بأحد هذه الحقوق يهدد مبادئ حقوق الطفل.

وتضمّن البرنامج بيانًا بالانتهاكات الحقوقية التي تُمارس على الأطفال بأشكالها المختلفة، وربطها بالنماء والتطور والصحة الجسمية والنفسية، والتطبيق الأمثل للتعامل معها، وذلك من خلال ممارسات عملية تُراعي طبيعة وثقافة المجتمع.

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