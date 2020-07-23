النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الصحة" تعلن توقف المؤتمر الصحفي عن كورونا والعودة بعد عيد الأضحى

حذرت من أن يكون التواصل سببًا في تعاسة المناسبة

أعلن متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي عن توقف المؤتمر الصحفي الدوري لمستجدات فيروس كورونا الجديد (COVID-19)،، كاشفًا أن عن عودته ستكون بعد عيد الأضحى المبارك. وقال في ختام الموتمر الصحفي اليوم الخميس: "نلتقيكم بخير في الموتمر الصحفي مجددًا بإذن الله بعد العيد كما جدد للجميع التهنئة بسلامة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ومهنئًا ومباركًا بهذه الايام الطبية ومتمنيًا للجميع أيامًا وأعيادًا سعيدة مباركة"، وقد حذر العبدالعالي خلال الموتمر الصحفي من أنه خلال هذه الأيام ستكون هناك مجموعة من المناسبات واللقاءات، فلا نريد أن يكون هذا التواصل سببًا في تعاسة المناسبة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الصحة" تعلن توقف المؤتمر الصحفي عن كورونا والعودة بعد عيد الأضحى
سبق

أعلن متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي عن توقف المؤتمر الصحفي الدوري لمستجدات فيروس كورونا الجديد (COVID-19)،، كاشفًا أن عن عودته ستكون بعد عيد الأضحى المبارك. وقال في ختام الموتمر الصحفي اليوم الخميس: "نلتقيكم بخير في الموتمر الصحفي مجددًا بإذن الله بعد العيد كما جدد للجميع التهنئة بسلامة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ومهنئًا ومباركًا بهذه الايام الطبية ومتمنيًا للجميع أيامًا وأعيادًا سعيدة مباركة"، وقد حذر العبدالعالي خلال الموتمر الصحفي من أنه خلال هذه الأيام ستكون هناك مجموعة من المناسبات واللقاءات، فلا نريد أن يكون هذا التواصل سببًا في تعاسة المناسبة.

23 يوليو 2020 - 2 ذو الحجة 1441
06:58 PM
اخر تعديل
23 يوليو 2020 - 2 ذو الحجة 1441
08:05 PM

"الصحة" تعلن توقف المؤتمر الصحفي عن كورونا والعودة بعد عيد الأضحى

حذرت من أن يكون التواصل سببًا في تعاسة المناسبة

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
0
2,337

أعلن متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي عن توقف المؤتمر الصحفي الدوري لمستجدات فيروس كورونا الجديد (COVID-19)،، كاشفًا أن عن عودته ستكون بعد عيد الأضحى المبارك. وقال في ختام الموتمر الصحفي اليوم الخميس: "نلتقيكم بخير في الموتمر الصحفي مجددًا بإذن الله بعد العيد كما جدد للجميع التهنئة بسلامة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ومهنئًا ومباركًا بهذه الايام الطبية ومتمنيًا للجميع أيامًا وأعيادًا سعيدة مباركة"، وقد حذر العبدالعالي خلال الموتمر الصحفي من أنه خلال هذه الأيام ستكون هناك مجموعة من المناسبات واللقاءات، فلا نريد أن يكون هذا التواصل سببًا في تعاسة المناسبة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
2,692
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,986
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,535
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,127

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

ضياع البوصلة

ضياع البوصلة

مها عبدالله الحقباني
يبيع العسل بلسان خل...!

يبيع العسل بلسان خل...!

عبدالغني الشيخ
احترام كل المهن يقود المجتمع للسعادة

احترام كل المهن يقود المجتمع للسعادة

حسن آل عمير
التعليم وأزمة كورونا

التعليم وأزمة كورونا

غسان محمد عسيلان
فخ شركات الشحن و"صرقعة" مندوبي التوصيل

فخ شركات الشحن و"صرقعة" مندوبي التوصيل

ابتسام منصور القحطاني
تم شطب القضية

تم شطب القضية

أحمد عجب
دناءة التخطيط وقذارة الغادر

دناءة التخطيط وقذارة الغادر

جمعان الكرت
وحشية الحوثيين وتخاذل المجتمع الدولي

وحشية الحوثيين وتخاذل المجتمع الدولي

علي آل شرمة
أكسجين السياحة

أكسجين السياحة

ماجد البريكان
هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة