النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الداخلية" تنظم البرنامج الترفيهي التثقيفي الخامس لأبناء الشهداء

في جدة.. ويستمر 10 أيام

نظمت وزارة الداخلية اليوم البرنامج الترفيهي التثقيفي الخامس لأبناء شهداء الواجب في محافظة جدة ويستمر 10 أيام.

ويتضمن البرنامج الترفيهي التثقيفي الذي يأتي امتداداً لما توليه الدولة من رعاية واهتمام بأسر الشهداء عدداً من الأنشطة الرياضية، والجولات الميدانية التي تشمل زيارة جهات حكومية وثقافية ورياضية وترفيهية من بينها مدينة الملك عبدالله الرياضية، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية وبيت "نصيف" الواقع في جدة التاريخية، بالإضافة إلى وحدات حرس الحدود والدفاع المدني بالقاعدة البحرية ونادي ضباط قوى الأمن الداخلي في جدة، كما يشمل البرنامج عدداً من العروض البحرية في منتزه "فقيه" الترفيهي.

وأوضح وكيل وزارة الداخلية للشؤون العسكرية اللواء سليمان الميمان أن البرنامج الذي يهدف لاستثمار إجازة منتصف العام الدراسي لإثراء الجانب المعرفي لأبناء الشهداء في المراحل الدراسية الابتدائية والمتوسطة في جميع مناطق المملكة، حيث يشمل تعريفهم بالجوانب الاقتصادية والأمنية والعلمية والنشاطات الثقافية والرياضية والترفيهية من خلال زيارة المنشآت المختلفة وحضور عدد من الفعاليات.

وبيّن أن البرنامج الترفيهي يأتي ضمن عدد من البرامج الدورية التي تحرص وزارة الداخلية على تنظيمها لأبناء شهداء الواجب امتناناً وعرفاناً بتضحيات آبائهم للدفاع عن الدين والوطن.

وزارة الداخلية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الداخلية" تنظم البرنامج الترفيهي التثقيفي الخامس لأبناء الشهداء
سبق

نظمت وزارة الداخلية اليوم البرنامج الترفيهي التثقيفي الخامس لأبناء شهداء الواجب في محافظة جدة ويستمر 10 أيام.

ويتضمن البرنامج الترفيهي التثقيفي الذي يأتي امتداداً لما توليه الدولة من رعاية واهتمام بأسر الشهداء عدداً من الأنشطة الرياضية، والجولات الميدانية التي تشمل زيارة جهات حكومية وثقافية ورياضية وترفيهية من بينها مدينة الملك عبدالله الرياضية، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية وبيت "نصيف" الواقع في جدة التاريخية، بالإضافة إلى وحدات حرس الحدود والدفاع المدني بالقاعدة البحرية ونادي ضباط قوى الأمن الداخلي في جدة، كما يشمل البرنامج عدداً من العروض البحرية في منتزه "فقيه" الترفيهي.

وأوضح وكيل وزارة الداخلية للشؤون العسكرية اللواء سليمان الميمان أن البرنامج الذي يهدف لاستثمار إجازة منتصف العام الدراسي لإثراء الجانب المعرفي لأبناء الشهداء في المراحل الدراسية الابتدائية والمتوسطة في جميع مناطق المملكة، حيث يشمل تعريفهم بالجوانب الاقتصادية والأمنية والعلمية والنشاطات الثقافية والرياضية والترفيهية من خلال زيارة المنشآت المختلفة وحضور عدد من الفعاليات.

وبيّن أن البرنامج الترفيهي يأتي ضمن عدد من البرامج الدورية التي تحرص وزارة الداخلية على تنظيمها لأبناء شهداء الواجب امتناناً وعرفاناً بتضحيات آبائهم للدفاع عن الدين والوطن.

05 يناير 2020 - 10 جمادى الأول 1441
05:56 PM

"الداخلية" تنظم البرنامج الترفيهي التثقيفي الخامس لأبناء الشهداء

في جدة.. ويستمر 10 أيام

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
1,049

نظمت وزارة الداخلية اليوم البرنامج الترفيهي التثقيفي الخامس لأبناء شهداء الواجب في محافظة جدة ويستمر 10 أيام.

ويتضمن البرنامج الترفيهي التثقيفي الذي يأتي امتداداً لما توليه الدولة من رعاية واهتمام بأسر الشهداء عدداً من الأنشطة الرياضية، والجولات الميدانية التي تشمل زيارة جهات حكومية وثقافية ورياضية وترفيهية من بينها مدينة الملك عبدالله الرياضية، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية وبيت "نصيف" الواقع في جدة التاريخية، بالإضافة إلى وحدات حرس الحدود والدفاع المدني بالقاعدة البحرية ونادي ضباط قوى الأمن الداخلي في جدة، كما يشمل البرنامج عدداً من العروض البحرية في منتزه "فقيه" الترفيهي.

وأوضح وكيل وزارة الداخلية للشؤون العسكرية اللواء سليمان الميمان أن البرنامج الذي يهدف لاستثمار إجازة منتصف العام الدراسي لإثراء الجانب المعرفي لأبناء الشهداء في المراحل الدراسية الابتدائية والمتوسطة في جميع مناطق المملكة، حيث يشمل تعريفهم بالجوانب الاقتصادية والأمنية والعلمية والنشاطات الثقافية والرياضية والترفيهية من خلال زيارة المنشآت المختلفة وحضور عدد من الفعاليات.

وبيّن أن البرنامج الترفيهي يأتي ضمن عدد من البرامج الدورية التي تحرص وزارة الداخلية على تنظيمها لأبناء شهداء الواجب امتناناً وعرفاناً بتضحيات آبائهم للدفاع عن الدين والوطن.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,363
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,730
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,133
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,687

كاريكاتير

تم الدعس

المقالات

موضة التنجيم على القنوات

موضة التنجيم على القنوات

عبدالرحمن المرشد
الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

عبدالغني الشيخ
الوزير "المغيّر" وفرسان 2019

الوزير "المغيّر" وفرسان 2019

سارة عفتان
الابتعاث الثقافي.. استشراف للمستقبل السعودي

الابتعاث الثقافي.. استشراف للمستقبل السعودي

سعيد آل جندب
10 آلاف ساعة..!

10 آلاف ساعة..!

بدر الغامدي
وعود يا ليل ما أطولك..!

وعود يا ليل ما أطولك..!

عبدالرحمن المرشد
الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

عبدالغني الشيخ
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة