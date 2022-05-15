النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

760 يومًا على غياب"الحربي" وأسرته تناشد مساعدتها في البحث عنه

قدمت بلاغًا أمنيًا لشرطة النسيم بالرياض

لا يزال الشاب محمد بن عوض العمري الحربي (24 عامًا) مفقودًا منذ 760 يومًا منذ خروجه من المنزل والذي لم يعد إليه حتى الآن، وتم إبلاغ شرطة حي النسيم بالرياض في شهر ذي القعدة من العام 1439هـ.

وناشدت أسرة الشاب "الحربي" عبر "سبق"، البحث عنه ومَن يعثر عليه بأن يتقدّم ببلاغ للجهات الأمنية على الرقم الموحد 911، أو إبلاغ أقرب مركز أمني، أو التواصل معهم على الأرقام 0555150364 أو 0553388701.

وقالوا إن "ابنهم يبلغ من العمر 24 عامًا، خرج من منزله بحي النسيم بالرياض ولم يعد، وتم إبلاغ مركز شرطة النسيم بتغيُّبه في 5/ 11/ 1439هـ، وما زالت الجهات المعنية تبحث عنه منذ ذلك التاريخ ولم يتم العثور عليه".

مفقود

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
760 يومًا على غياب"الحربي" وأسرته تناشد مساعدتها في البحث عنه
سبق

لا يزال الشاب محمد بن عوض العمري الحربي (24 عامًا) مفقودًا منذ 760 يومًا منذ خروجه من المنزل والذي لم يعد إليه حتى الآن، وتم إبلاغ شرطة حي النسيم بالرياض في شهر ذي القعدة من العام 1439هـ.

وناشدت أسرة الشاب "الحربي" عبر "سبق"، البحث عنه ومَن يعثر عليه بأن يتقدّم ببلاغ للجهات الأمنية على الرقم الموحد 911، أو إبلاغ أقرب مركز أمني، أو التواصل معهم على الأرقام 0555150364 أو 0553388701.

وقالوا إن "ابنهم يبلغ من العمر 24 عامًا، خرج من منزله بحي النسيم بالرياض ولم يعد، وتم إبلاغ مركز شرطة النسيم بتغيُّبه في 5/ 11/ 1439هـ، وما زالت الجهات المعنية تبحث عنه منذ ذلك التاريخ ولم يتم العثور عليه".

15 مايو 2020 - 22 رمضان 1441
10:07 PM

760 يومًا على غياب"الحربي" وأسرته تناشد مساعدتها في البحث عنه

قدمت بلاغًا أمنيًا لشرطة النسيم بالرياض

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
5,700

لا يزال الشاب محمد بن عوض العمري الحربي (24 عامًا) مفقودًا منذ 760 يومًا منذ خروجه من المنزل والذي لم يعد إليه حتى الآن، وتم إبلاغ شرطة حي النسيم بالرياض في شهر ذي القعدة من العام 1439هـ.

وناشدت أسرة الشاب "الحربي" عبر "سبق"، البحث عنه ومَن يعثر عليه بأن يتقدّم ببلاغ للجهات الأمنية على الرقم الموحد 911، أو إبلاغ أقرب مركز أمني، أو التواصل معهم على الأرقام 0555150364 أو 0553388701.

وقالوا إن "ابنهم يبلغ من العمر 24 عامًا، خرج من منزله بحي النسيم بالرياض ولم يعد، وتم إبلاغ مركز شرطة النسيم بتغيُّبه في 5/ 11/ 1439هـ، وما زالت الجهات المعنية تبحث عنه منذ ذلك التاريخ ولم يتم العثور عليه".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,255
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,301
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,474
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,337

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

لوحة سعودية زاهية في الولاء والطاعة

لوحة سعودية زاهية في الولاء والطاعة

علي آل شرمة
المتحدث الرسمي.. اللوحة الجميلة

المتحدث الرسمي.. اللوحة الجميلة

عبدالسلام المشيطي
الأُسر المنتجة وصنع الكمامات

الأُسر المنتجة وصنع الكمامات

عبدالرحمن المرشد
جائحة مرعبة وانهيار اقتصادي

جائحة مرعبة وانهيار اقتصادي

محمد المالكي
معهد الإدارة العامة ومشكلة التدريب

معهد الإدارة العامة ومشكلة التدريب

سعيد آل جندب
حرب ضد كورونا وأخرى ضد الحوثيين

حرب ضد كورونا وأخرى ضد الحوثيين

علي آل شرمة
نموذج التعليم المرن في مواجهة الأزمات

نموذج التعليم المرن في مواجهة الأزمات

فهد بن ردّه الحمداني
التحول الرقمي في أزمة كورونا

التحول الرقمي في أزمة كورونا

بدر العمري
الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

عبدالغني الشيخ
للخلف انطلق

للخلف انطلق

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة