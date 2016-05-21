أمطار الباحة.. إنقاذ 8 محتجزين وفيضان السدود وإغلاق عقبة قلوة

"المدني" يحذر من عبور الأودية أثناء جريانها والابتعاد عن المستنقعات

تمكنت فرق الدفاع المدني بمنطقة الباحة من إنقاذ ثمانية محتجزين في محافظات مختلفة بينهم اثنان مجهولا الهوية، فيما تعدى المفيض في أربعة سدود وتم إغلاق عقبة قلوة.

وقال المتحدث الرسمي لمدني الباحة، العقيد جمعان دايس الغامدي: "من بشائر الخير والبركة هطلت أمطار من خفيفة إلى متوسطة على كلٍ من

مدينة الباحة مركز بني ضبيان مركز بني سار مركز بني فروة وغابة رغدان وكذلك على محافظة المندق ومركز برحرح ومحافظة بلجرشي ومركز الشطيبة ومركز بالشهم ومنتزه الشكران ومحافظة بني حسن ومركز قرن ظبي وغابة الزرايب ومحافظة غامد الزناد، ووسط المدينة وبمحافظة قلوة سالت كل من وادي بطاط ووادي حتي ووادي برحرح ووادي تربة.

وأضاف: "تمكنت فرق الدفاع المدني ولله الحمد بمحافظة المندق من إخراج مركبة محتجزة بها خمسة أشخاص في وادي برحرح وإخراجهم وهم بصحة جيدة، كما تمكنت فرق الدفاع المدني بمحافظة المندق من إخراج مركبة محتجزة بها شخص واحد من الجنسية الآسيوية بوادي تربة بعد عقبة دلالة وهو بصحة جيدة، مضيفًا "وفي محافظة المخواة تمكنت فرق الإنقاذ من إخراج شخصين مجهولي الهوية، وهم بصحة جيدة وتسليمهم للجهات ذات العلاقة".

وأردف: "وفيما يخص السدود فقد تعدى المفيض كل من سد الجنابين وسد ضرك وسد الملد وسد جرب مع استمرار فتح البوابات في سد الملد للتخفيف من منسوب المياه، وفيما يخص العقاب التي تربط السراة بتهامة فجميعها سالكة عدا عقبة قلوة.

وجدد الدفاع المدني تنبيهاته وتحذيراته حيال عدم المجازفة في عبور الأودية أثناء جريانها والابتعاد عن السدود وما خلفته الأمطار من مستنقعات ومتابعة الأطفال خلال الفترة القادمة؛ حفاظًا على سلامتهم من أي مكروه، متمنيًا للجميع السلامة الدائمة.