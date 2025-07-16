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حصيلة إصابات كورونا في أمريكا تصل إلى 3 ملايين و483.836

الفيروس قتل 136.938

أفادت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم (الخميس)، بأن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بلغ ثلاثة ملايين و483 ألفًا و832 حالة بزيادة 67.404 عن الإحصاء السابق.

وبينت أن عدد الوفيات زاد 947 ليرتفع الإجمالي إلى 136.938 حالة وفاة، وفقاً لـ"رويترز".

وأشارت المراكز الأمريكية إلى أن إجمالي الإصابات والوفيات بالمرض، الذي يصيب الجهاز التنفسي ويسببه فيروس كورونا المستجد، حتى الساعة الرابعة عصر يوم 15 من يوليو (تموز) بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وذلك مقارنة بتقريرها السابق الذي صدر قبل ذلك بيوم واحد.

ولا تعكس أرقام مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها بالضرورة الإحصائيات التي تسجلها كل ولاية على حدة.

فيروس كورونا الجديد

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حصيلة إصابات كورونا في أمريكا تصل إلى 3 ملايين و483.836
سبق

أفادت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم (الخميس)، بأن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بلغ ثلاثة ملايين و483 ألفًا و832 حالة بزيادة 67.404 عن الإحصاء السابق.

وبينت أن عدد الوفيات زاد 947 ليرتفع الإجمالي إلى 136.938 حالة وفاة، وفقاً لـ"رويترز".

وأشارت المراكز الأمريكية إلى أن إجمالي الإصابات والوفيات بالمرض، الذي يصيب الجهاز التنفسي ويسببه فيروس كورونا المستجد، حتى الساعة الرابعة عصر يوم 15 من يوليو (تموز) بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وذلك مقارنة بتقريرها السابق الذي صدر قبل ذلك بيوم واحد.

ولا تعكس أرقام مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها بالضرورة الإحصائيات التي تسجلها كل ولاية على حدة.

16 يوليو 2020 - 25 ذو القعدة 1441
09:45 PM

حصيلة إصابات كورونا في أمريكا تصل إلى 3 ملايين و483.836

الفيروس قتل 136.938

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم (الخميس)، بأن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بلغ ثلاثة ملايين و483 ألفًا و832 حالة بزيادة 67.404 عن الإحصاء السابق.

وبينت أن عدد الوفيات زاد 947 ليرتفع الإجمالي إلى 136.938 حالة وفاة، وفقاً لـ"رويترز".

وأشارت المراكز الأمريكية إلى أن إجمالي الإصابات والوفيات بالمرض، الذي يصيب الجهاز التنفسي ويسببه فيروس كورونا المستجد، حتى الساعة الرابعة عصر يوم 15 من يوليو (تموز) بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وذلك مقارنة بتقريرها السابق الذي صدر قبل ذلك بيوم واحد.

ولا تعكس أرقام مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها بالضرورة الإحصائيات التي تسجلها كل ولاية على حدة.

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بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,838
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,241
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,916
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
44,090

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