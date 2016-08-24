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"هيئة جدة" تفعّل حملة "رب اجعل هذا البلد آمناً" في المستشفيات والمراكز الصحية

لتعزيز الأمن الفكري وتوعية المجتمع

فعلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة جدة حملة (رب اجعل هذا البلد آمناً) في المستشفيات والمراكز الصحية، وذلك بنشر الرسائل التوعوية، والوقائية للحملة التي دشنها الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، وأطلقها بالمنطقة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل.

وتهدف الحملة إلى تعزيز الأمن الفكري وتوعية المجتمع بأهمية الحفاظ على أمن الوطن وممتلكاته وأهمية مفهوم اللحمة الوطنية واجتماع الكلمة وتوحيد الصف في وجه دعاة الفتنة والفرقة والتخريب وأعداء الوطن، موضحاً فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري، أن الحملة تقوم على برامج ميدانية وتوعوية وقائية وفعاليات للتحذير من الأفكار الضالة وتعزيز روح الوطنية والالتفاف حول ولاة الأمر.

كما أكد على تعزيز دور الشراكات مع الجهات ذات العلاقة، مشيراً إلى أن هذه البرامج تحظى بمتابعة الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، وتأتي ضمن خطط الرئاسة العامة الوقائية المحققة لتطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين _أيدهما الله_.

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"هيئة جدة" تفعّل حملة "رب اجعل هذا البلد آمناً" في المستشفيات والمراكز الصحية
سبق

فعلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة جدة حملة (رب اجعل هذا البلد آمناً) في المستشفيات والمراكز الصحية، وذلك بنشر الرسائل التوعوية، والوقائية للحملة التي دشنها الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، وأطلقها بالمنطقة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل.

وتهدف الحملة إلى تعزيز الأمن الفكري وتوعية المجتمع بأهمية الحفاظ على أمن الوطن وممتلكاته وأهمية مفهوم اللحمة الوطنية واجتماع الكلمة وتوحيد الصف في وجه دعاة الفتنة والفرقة والتخريب وأعداء الوطن، موضحاً فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري، أن الحملة تقوم على برامج ميدانية وتوعوية وقائية وفعاليات للتحذير من الأفكار الضالة وتعزيز روح الوطنية والالتفاف حول ولاة الأمر.

كما أكد على تعزيز دور الشراكات مع الجهات ذات العلاقة، مشيراً إلى أن هذه البرامج تحظى بمتابعة الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، وتأتي ضمن خطط الرئاسة العامة الوقائية المحققة لتطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين _أيدهما الله_.

23 أغسطس 2021 - 15 محرّم 1443
05:38 PM

"هيئة جدة" تفعّل حملة "رب اجعل هذا البلد آمناً" في المستشفيات والمراكز الصحية

لتعزيز الأمن الفكري وتوعية المجتمع

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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فعلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة جدة حملة (رب اجعل هذا البلد آمناً) في المستشفيات والمراكز الصحية، وذلك بنشر الرسائل التوعوية، والوقائية للحملة التي دشنها الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، وأطلقها بالمنطقة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل.

وتهدف الحملة إلى تعزيز الأمن الفكري وتوعية المجتمع بأهمية الحفاظ على أمن الوطن وممتلكاته وأهمية مفهوم اللحمة الوطنية واجتماع الكلمة وتوحيد الصف في وجه دعاة الفتنة والفرقة والتخريب وأعداء الوطن، موضحاً فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري، أن الحملة تقوم على برامج ميدانية وتوعوية وقائية وفعاليات للتحذير من الأفكار الضالة وتعزيز روح الوطنية والالتفاف حول ولاة الأمر.

كما أكد على تعزيز دور الشراكات مع الجهات ذات العلاقة، مشيراً إلى أن هذه البرامج تحظى بمتابعة الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، وتأتي ضمن خطط الرئاسة العامة الوقائية المحققة لتطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين _أيدهما الله_.

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